Евпатория считается главным детским курортом на берегу Крыма. Куда каждое лето родители направляют своих детей набраться сил и поправить здоровье. Пляжи Евпатории славятся своим мягким мелким песком.

Однако, в последнее время, благодаря бесхозяйственности оккупационной "власти", курорт значительно утратил свою привлекательность. Теперь пройтись и полюбоваться морем не предоставляется возможным из-за натянутых сеток и ограждений, а также из-за сбившихся в кучу лежащих по всей линии пляжа водорослей.

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Кроме того, родители воспитанников евпаторийского детского лагеря "Дружба" массово жалуются на качество питания в оздоровительном учреждении. "Кормят, мягко говоря, холодными помоями. За три дня им даже горячего чая не дали. Частные предприниматели скот кормят гораздо лучше, чем детей̆ в лагере! Очень много детей забирают домой по этим причинам", — возмущаются родители.

Так, российские колонизаторы превращают некогда популярные крымские курорты в разруху и мрак, реализуя коррупционные схемы, они не вкладывают в оккупированный полуостров, а наоборот — выжимают из него последние соки.

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