'Куратор' телемарафона неубедительно оправдался за пиар спасателей из 'МЧС РФ' и пообещал увольнения

Медиаэксперт телеканала "Рада" Владислав Матяш, которого в медийной среде называют "неофициальным куратором единого телемарафона, попытался оправдаться за появление в эфире кадров вероятной эвакуации населения на левобережье Херсонщины российским МЧС. Оправдание получилось довольно слабым: по словам Матяша, речь идет о "досадной ошибке" и "человеческом факторе".

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Об этом пишет "Детектор медиа", назвав Матяша "неофициальным куратором общественного телемарафона от Офиса президента Украины". Он также анонсировал увольнение "большого количества людей" из-за скандального эфира.

Издание обратилось к Матяшу за комментарием из-за появления в эфире национального телемарафона видео с, вероятно, эвакуацией людей, проводимой работниками МЧС России на оккупированной территории Херсонщины. На нескольких кадрах видны лодки и форма россиян с надписью "МЧС России".

К Матяшу журналисты "Детектор медиа" адресовали этот вопрос потому, что его "в медийной среде называют неофициальным куратором единого телемарафона от Офиса президента", хотя сам Матяш это отрицает.

В комментарии изданию Матяш подтвердил, что такие кадры в эфире телемарафона действительно были. Он объяснил это "ошибкой" и "человеческим фактором".

"Насколько мне известно, кадр был. Произошла какая-то досадная ошибка — человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей", — заявил Матяш.

Скандальные кадры с сотрудниками российского МЧС продемонстрировали украинцам в эфире телемарафона 9 июня в 16.35. В частности, было продемонстрировано видео с российскими спасателями, которые, вероятно, проводили эвакуацию на левобережье Херсонщины после затопления ряда населенных пунктов. На кадрах виден мужчина в форме с надписью "МЧС России", а также как по затопленному участку лодка с несколькими эвакуированными с аналогичной надписью.

Кадры из эфира с указанным видеорядом стремительно начали распространяться по сети.

В "Детектор медиа" напомнили, что по данным Dozorro Transparency International, на производство телепродукта за 2022 год государство потратило почти 400 миллионов гривен.

Больше всего средств из бюджета в 2022 году получила компания "Кинокит", которая производит телепродукт для государственного телеканала "Рада" - 292 миллиона гривен. Она, по данным Bihus.info, связана с бывшим заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко.

"Уже в начале 2023 года канал "Рада" заключил с "Кинокитом" договор на производство программ для телемарафона стоимостью 120 млн грн. Как выяснил "ДМ", компания победила на художественном конкурсе из трех претендентов", – добавили в Детектор медиа".

Напомним, ранее сообщалось, что в эфире украинского телемарафона показали, как Россия спасает людей в Херсонской области. Это произошло во время десятиминутного разговора журналистки телеканала "Рада" с главой Херсонского областного совета Александром Самойленком о ситуации в регионе. Параллельно демонстрировались также видеокадры, в том числе и снятые российскими пропагандистами, демонстрировавшими "эвакуацию жителей" на оккупированном левобережье региона.