В эфире украинского телемарафона показали, как Россия спасает людей на Херсонщине: в сети скандал

В украинской сети разгорелся скандал из-за появления в эфире телемарафона кадров в стиле российского пропагандистского телевидения об эвакуации мирных жителей Херсонщины. Телеканал "Рада" сопроводил свой сюжет видеорядом с оккупантами-"спасателями" из МЧС РФ.

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Зрители зафиксировали это с телевизора на свои телефоны и распространили ролики в сети, где они набирают все больше возмутительных комментариев. На фоне скандала некоторые украинцы требуют увольнения профильного министра (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Украина. Телемарафон. Саша Ткаченко, собрал вещи и пошел на*уй", – не скрывая эмоций, прокомментировали украинцы новостной сюжет.

Отмечается, что он длился около 10 минут. В нем журналистка телеканала "Рада", занимавшего эфирное время, вживую расспрашивала главу Херсонской ОВААлександра Самойленко о ситуации в регионе. Параллельно на экране украинцам показывали кадры росТВ, на которых представители страны-агрессора эвакуируют жителей из населенных пунктов Херонщины – затопленных из-за действий российских оккупантов, подорвавших Каховскую ГЭС.

Фактически на фоне призывов ко всему миру наказать Россию за очередной теракт против Украины, на украинском же телеканале под плашкой "Единые новости" и сине-желтым прапором дублировалась картинка, на которой мелькали российские спасатели и лодки с надписями МЧС РФ.

"Короче, там сюжет на минут 10, как МЧС РАССЕЯ спасает людей. Это сюда идут наши налоги, на пиар МЧС РАССЕЯ", "Пи**ец выглядит так", "Это наши средства с налогов тупо выбрасываются на ветер долбо*бамы", – возмутились в сети.

Некоторые украинцы отмечали, что на видео была показана оккупированная Голая Пристань, другие утверждали, что российские лодки просто остались на затопленных улицах и ими якобы воспользовались наши спасатели. Однако это не может быть так, потому что вряд ли бы украинские волонтеры и бойцы ГСЧС одели бы на себя еще и рабочую одежду оккупационного МЧС.

Поэтому люди говорили: не понимают, как канал мог пойти на такое, и высказывали сомнения, что это могла быть просто чья-то "ошибка". Также они требовали увольнения министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"Ткаченко за решетку", "Это просто ужас, почему он до сих пор в должности?", "Саша еще при Янике работал, такие же не идут", "Хз, как прогнать этого дьявола с тела Украины, возможно, задействовать всех возможных культурных деятелей, чтобы разогнать флешмоб "Культура против Ткаченко", а народ бы поддержал", "Нужен флешмоб, Тик-Ток сейчас делает больше, чем петиции", – говорили комментаторы.

Кроме этого, люди подчеркнули, что на фоне катастрофы и того горя, которое переживают жители Херсонщины, животные и природа, им стыдно за кадры, что демонстрировались на всю страну в телемарафоне.

"Почему мне за это стыдно? Почему мне из-за какого-то мудака чинуши должно быть стыдно? Полстраны помогает Херсону, а мне стыдно за это говно", "Этот "марафон" уже давно нужно прикрыть", – отмечали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты мешают эвакуировать мирных жителей Херсонщины. В день теракта и после они обстреливали артиллерией Херсон, когда украинские спасатели и правоохранители вывозили людей из города.

Сами же захватчики никак не спасали население временно оккупированных городов и сел. Многим известны кадры, как женщина с двумя детьми на крыше дома в Олешках умоляли о помощи – им воду передали бойцы ВСУ c дрона, и именно украинские военные спасли семью из оккупированного и затопленного города.

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