Купить права не получится, но ловкачи предлагают новую услугу: сеть Сервисных центров МВД ''накрыли'' проверками

В Украине больше невозможно купить водительские права через различные коррупционные схемы. Сервисные центры Министерства внутренних дел (ВЦ МВД) начали бороться с недобросовестными автошколами, которые предлагали своим ученикам купить удостоверения без честной сдачи экзамена.

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Об этом сообщает издание "Телеграф". Некоторые "решалы" продолжают проводить свои схемы "продажи прав", но это лишь вопрос времени.

Наиболее популярной услугой является получение водительских прав категории B, которые предназначены для управления обычными легковыми автомобилями.

В связи с военными действиями в процедуре получения прав произошли изменения: отменили этап экзамена на закрытой площадке и оставили только вождение в городских условиях. В салоне автомобиля по-прежнему устанавливается камера, но она направлена на водителя, а не на дорогу (видеорегистраторы запрещены). Это позволяет предотвратить возможные попытки экзаменатора принять взятку.

Видео с экзамена можно получить в день сдачи, при условии, что у вас есть флеш-накопитель. В случае возникновения вопросов, можно обжаловать результаты экзамена в специальной комиссии. Однако, количество попыток ограничено – всего три, а в случае неудачи требуется проходить дорогостоящее переобучение.

Пользователи в сети сообщают, что многие экзаменаторы "отрываются на тех, кто сдает на права" по причине того, что брать взятки стало невозможно.

"Говорят, вторую неделю в сервисных центрах армагедон из-за экзаменов по вождению. Кто-то наверху, говорят, запретил давать права на деньги. Инспекторы в свою очередь почему-то решили отрываться на сдающих. Максимально жесткий прием экзамена, с ложными указаниями во время движения", – сообщают люди.

Также пользователи заявили, что по новым условиям сдачи экзаменов на получение водительских прав, практический экзамен будет записываться четырьмя камерами, вместо одной камеры, как было ранее. Видеозапись экзамена будет отправляться на серверы немедленно после окончания экзамена, и храниться там минимум месяц. Эти изменения позволят улучшить контроль за процессом сдачи экзамена и предотвратить возможные случаи взятия взяток.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам с 6 марта разрешили проводить обмен водительского удостоверения в Германии. Это пятая страна, где доступна такая услуга – Германия добавилась в список к Турции, Польше, Словакии и Чехии.

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