Украинцам разрешили обменивать водительские удостоверения в еще одной стране Европы: подробности

Украинцам с сегодняшнего дня, 28 февраля, разрешили проводить обмен водительского удостоверения в Чехии. Это лишь вторая страна Европы, где доступна такая услуга (первой стала Польша).

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При этом речь идет только об обмене документа, его восстановление за границей пока недоступно, сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины. Таким образом, при себе обязательно нужно иметь физическое (не цифровое) старое водительское удостоверение.

В каких случаях нужно обменять водительское удостоверение

Причин для обмена может быть несколько. Это:

окончание срока действия водительского удостоверения;

изменение паспортных данных лица, на которого оформлен документ;

порча удостоверения (затертый текст и т.д.).

Однако не запрещается проводить обмен и по собственному желанию водителя заменить старые "права" на новые, более современного образца.

Какие документы нужны для обмена водительского удостоверения

паспорт;

идентификационный код (ИНН);

старое водительское удостоверение (будет изъято при обмене);

в случае изменения паспортных данных: документ, который подтверждает это изменение.

Старое удостоверение остается у водителя, пока в МВД не рассмотрят его заявку из-за границы и не проверят все данные. После этого за рубеж будет отправлено разрешение печатать новое удостоверение, а уже при его выдаче заберут старый документ.

Чаще всего полная процедура занимает не более одного дня. Однако учитывая то, что проверка данных проводится в Украине и останавливается на время воздушных тревог, процесс может затянуться. Также сроки рассмотрения увеличиваются для удостоверений образца до 2013 года – до пяти дней.

Куда обращаться для обмена водительского удостоверения в Чехии

Услуга предоставляется с помощью мобильных комплексов ГП "Документ" в Праге. Они находятся на паркинге ТЦ Kotva по адресу Náměstí Republiky 656/8.

Прием по вопросам обмена водительских удостоверений ведется со вторника по пятницу с 9 до 16 часов, а также в воскресенье с 9 до 14:45. Приходить можно без записи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине обновили алгоритм получения водительского удостоверения. Теперь он состоит из пяти шагов, а теоретический экзамен в МВД сдается еще до прохождения практических занятий в автошколе.

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