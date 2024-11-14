Культурный суверенитет: Зеленский анонсировал увеличение производства украинского контента

Одной из составляющих внутреннего Плана стойкости является увеличение производства украинского контента и объединение культурного сообщества в Украине. В общей сложности этот план содержит 10 пунктов, его представят украинцам на следующей неделе.

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Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в обращении в конце 995-го дня войны с Россией. По его словам, работа над планом продолжается и уже проработан пункт по культурному суверенитету – то, что касается и культурного наследия Украины, и современной культуры, и культурной дипломатии.

"Производство украинского контента и ради этого – реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине. Это часть нашей силы и элемент гарантирования связей Украины с глобальным миром. Бывают вещи, которые не способны донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство. Но эмоции делают это. Искусство это делает", – объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что культура – это инструмент, который работает одинаково ради человечности в разных частях мира.

"Мы должны уделить этому гораздо больше государственного внимания, и это будет", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент рассказал, что Украина готовит внутренний План усиления – задания, которые нужно выполнить стране для достижения победы в войне. Одним из его ключевых элементов будет экономический – направленный на высвобождение внутренней экономической силы страны. В этой связи к разработке Плана предложили подключиться бизнесу.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 ноября Зеленский сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте. Воины Сил обороны эффективно отработали на Купянском направлении и держат позиции на других участках фронта.

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