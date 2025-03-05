Культура донатов в компании: опыт Favbet и Favbet Foundation

Благотворительность как элемент корпоративной культуры сегодня уже не тренд, а необходимость. Компании, активно внедряющие культуру донатов, не только помогают обществу, но и укрепляют команду, формируют доверие и повышают вовлеченность сотрудников.

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Как развить корпоративную культуру донатов и сделать ее частью бизнес-ДНК? Опыт Favbet и Favbet Foundation.

Благотворительность как часть корпоративной идентичности

"Культура донатов — это мощный инструмент, который позволяет сотрудникам почувствовать, что их работа имеет большее значение, чем просто бизнес-цели", — объясняет Алина Люльчук, менеджер внутренних коммуникаций в FAVBET.

Когда компания систематически поддерживает социальные инициативы, это формирует особую среду, в которой сотрудники чувствуют свою причастность к чему-то большему. Все это повышает их мотивацию, а также укрепляет командный дух, способствуя созданию культуры взаимоподдержки.

По словам Алины, в FAVBET донаты — это не просто "благотворительность от компании", а общее дело, в котором участвуют сами сотрудники. Например, ко дню рождения компании они уже несколько лет подряд собирают средства на дроны для украинских военных, которые затем передаются на передовую благодаря FAVBET Foundation.

В этом году сотрудники FAVBET также присоединились к долгосрочному проекту FAVBET Foundation по поддержке украинских детских домов и приобрели новогодние подарки из виш-листов более чем 150 детей.

"Каждая такая инициатива не только помогает тем, кто в ней нуждается, но и еще больше сплачивает команду, повышает уровень лояльности сотрудников и формирует долгосрочную взаимоподдержку внутри компании", — добавляет Алина.

Почему бизнесу стоит внедрять культуру донатов

Социальная ответственность укрепляет внутреннее сообщество компании, улучшает моральный климат и помогает в привлечении новых талантов. По словам Алины Люльчук, кандидаты при выборе места работы все чаще обращают внимание на ценности компании, и наличие системной благотворительности может стать решающим фактором.

Таким образом, благотворительность превращается в мост между бизнесом и обществом, повышая репутацию компании и способствуя привлечению новых талантов и партнеров. Это своего рода инвестиция в человеческий капитал, где каждый сотрудник чувствует свою причастность к большой миссии.

Как сделать благотворительность частью корпоративной ДНК

Алина Люльчук советует начинать с малого, но с серьезным подходом. "Важно не просто организовать разовую акцию, а сделать благотворительность частью корпоративной культуры", — подчеркивает она. Компаниям стоит определить несколько ключевых инициатив, соответствующих их ценностям, и постепенно развивать их.

Еще одним важным советом является активное привлечение руководителей бизнеса к благотворительности. Лидеры должны быть примером для подражания — их участие и поддержка инициатив вдохновляют команду на дальнейшие достижения. "Благотворительность должна быть коллективным делом, и руководство должно участвовать на каждом этапе процесса", — добавляет Алина.

Также не менее важно обеспечить прозрачность и регулярную коммуникацию. В FAVBET советуют рассказывать команде о результатах сборов и делиться реальными историями изменений, которые произошли благодаря их усилиям.

В целом, Алина убеждена, что формирование культуры донатов должно быть органичным процессом и соответствовать ценностным ориентирам самой компании. Когда бизнес и его руководители осознанно стремятся помогать обществу, то и сотрудники компании будут проявлять большую склонность к благотворительности. Главное — иметь достаточно проектов социальной ответственности и своевременно сообщать о них команде.

FAVBET Foundation: Корпоративный фонд с большой миссией

Благотворительный фонд FAVBET Foundation начинался в 2020 году как продолжение социальных инициатив FAVBET в области образования, здравоохранения и спорта. Со временем организация превратилась в крупную самостоятельную структуру, а с 2022 года в ее составе появился отдельный военный хаб, занимающийся обеспечением украинской армии.

За время полномасштабного вторжения при содействии FAVBET Foundation и FAVBET на нужды ВСУ и других сил обороны было передано более 500 единиц автомобилей и спецтехники, 2500 дронов различных модификаций, а также 2000 единиц защитного снаряжения и других необходимых вещей на передовой. Общая сумма помощи армии на сегодняшний день превышает 500 млн грн.

Отдельно стоит отметить сотрудничество с UNITED24 — за последние три года фонд и FAVBET в целом поддержали большинство ведущих проектов фандрайзинговой платформы: от закупки пикапов для "Армии дронов" до приобретения беспилотников в рамках "Операции "Единство".

Помимо военной помощи, Favbet Foundation продолжает развивать детский спорт, организует образовательные программы и гуманитарные инициативы — запускает бесплатные IT-курсы и спортивные секции для детей, помогает переселенцам. За последние три года при содействии фонда в Украину также было доставлено более 500 тонн гуманитарных грузов от европейских благотворительных организаций.

С 2024 года в партнерстве с Патронатной службой ССО Украины "Кровные" фонд также реализует проект "Re:start" — комплексную программу реабилитации для раненых военных.

"Деятельность FAVBET Foundation — источник вдохновения для сотрудников FAVBET. Благодаря ему каждый может почувствовать свою причастность к позитивным изменениям и увидеть ценность собственных усилий", — говорит Алина.