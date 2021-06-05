Кулеба – о реакции Украины на требования "ЛНР" по Протасевичу: будет больно Лукашенко

Украина введет некие ограничения против Беларуси, если самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко пустит в Минск для проведения следственных действий с журналистом Романом Протасевичем представителей "ЛНР". Как высказался глава МИД Дмитрий Кулеба, в Украине "сделают больно" главе соседней страны.

Инцидент с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске министр иностранных дел прокомментировал в интервью "Сніданку з 1+1" в пятницу, 4 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. И особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических", – сказал Кулеба.

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Он добавил, что не собирается закидывать угрозы, но хочет сказать, "что есть вещи, которые мы не прощаем". "Неуважение к территориальной целостности Украины – одна из таких вещей", – подчеркнул министр.

Он пояснил, что Украина будет действовать очень взвешенно, потому никакой политической или торговой войны с Беларусью государству не нужно.

"Это близкая нам страна, мы заботимся о белорусском народе. Но Лукашенко по сути не оставляет нам выбора, толкает нас к тому, чтобы мы реагировали на его действия. Если ваш сосед бьет жену и вы через стену постоянно слышите ее крики и мольбы о помощи, вы не можете делать вид, что ничего не произошло. Вот у нас сейчас такая же ситуация с Беларусью", – сказал Кулеба.

Он напомнил, что сейчас политические отношения между Украиной и РБ поставлено на паузу в связи с непризнанием результатов выборов президента 2020 года.

"У нас есть посольство. Их посольство здесь. Впрочем, это для решения гуманитарных вопросов. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет, потому что страна не признала Лукашенко", – заявил глава украинского МИД.

Напомним, 23 мая в Минске сел самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили о минировании борта и рекомендовали лететь в Минск, для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Так в столице Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA и редактор "Беларусь головного мозга" Протасевич.

1 июня "Луганская народная республика" потребовали от белорусских правоохранителей выдать Протасевича для "следственных действий", ведь он якобы причастен к "преступлениям против мирного населения". В ответ на это Лукашенко пригласил террористов в Беларусь "задать вопросы".

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