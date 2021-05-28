Украина пока не будет отзывать посла из Беларуси: Кулеба назвал причину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не отзовет своего посла в Беларуси Игоря Кизима, поскольку это пока не актуально. По его словам, дипломат сейчас занимается решением ряда важных гуманитарных вопросов.

Речь идет и о возвращении наших граждан из соседней страны. Об этом министр рассказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Не проблема отозвать посла. Это тоже жест и очень серьезно. Однако у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов. Зато нет политического диалога. Посол не занимается политическим диалогом с Беларусью, он занимается именно гуманитарными вопросами", – заявил глава МИД.

По его словам, сейчас украинские дипломаты решают вопросы возвращения украинских пациентов, которые лечатся в Беларуси и "застряли" в этой стране из-за закрытия авиасообщения.

Кулеба уточнил, что программу трансплантации там для украинцев курирует Министерство здравоохранения Украины. Однако в экстренных ситуациях, при необходимости эвакуации граждан, к ситуации присоединяется и МИД.

"26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси. Еще примерно 160 стоят в очереди – в ближайшее время должны ехать. Из тех, которые в Беларуси, десять уже на связи с посольством", – подчеркнул министр.

Он заверил, что дипломаты установят со всеми украинцами связь и предоставят им помощь. Двум из указанных выше десяти она уже обеспечена. В частности, благодаря МИД и Харьковской областной государственной администрации найден реанимобиль для украинки, чтобы помочь ей безопасно вернуться домой.

Отметим: в этой же программе министр Кулеба сказал, что сближение Беларуси с Россией является угрозой для национальной безопасности Украины. По его мнению, это может привести к эскалации агрессии.

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