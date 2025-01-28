Кто такой манькут: значение слова вас удивит

Количество слов украинского языка можно считать по-разному. Можно опираться только на литературную норму и выйдет одно число, а если добавить к ним диалектные соответствия, тогда разнообразие вариантов и синонимов сильно увеличится.

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Именно о таком интересном диалектном слове, а точнее целой группе слов, рассказала блогер и радиоведущая Ольга Багний. В своем TikTok она пояснила, что означает украинское диалектное слово "манькут" и некоторые похожие на него лексемы.

Однако начала немного издалека. "Самый простой способ узнать, что человек левша – посмотреть на его ноздри. Левая всегда больше", – рассказала блогер.

И на этом примере объяснила, как правильно ставить ударение в украинском слове "ніздрі" во множественном и единственном числе. В обоих случаях ударение будет падать на первый слог: "нІздрі" и "нІздря".

Однако главной темой ее ролика стали люди, которые левой рукой владеют лучше, чем правой, и названия, которые им дали в народе. "Кто-то говорит на такого человека "лівша", можно также говорить "шульга". Но не забывайте об очень интересных диалектных словах, таких как "манько", "манькут", "манькутник", "малькутник" или еще "лівак". Слышали такие?", - спросила подписчиков Ольга.

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