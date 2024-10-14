Как на украинский перевести 'проказник' и 'озорник': интересные соответствия

Украинский язык богат и благозвучен, поэтому часто случается, что для одного русского слова находится множество соответствий. О некоторых из них мы можем даже не подозревать. Важно пополнять словарный запас и заботиться о чистоте родного языка, избегая употребления русизмов.

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Задумывались ли вы, как перевести на украинский "проказник" и "озорник""? На ум в первую очередь приходит слово "бешкетник", но это не единственный вариант. OBOZ.UA рассказывает об интересных соответствиях.

"Проказник" – это тот, кто резвится и озорствует.

Есть несколько вариантов перевода:

пустун;

штукар;

чмут, чмутник;

каверзник;

шкодливець;

шкода;

збиточник.

Например:

Ну й шкода твій Степан, всі абрикоси мені в саду понадкушував.

Нема гірших збиточників, як молоді хлопці.

Матвій був тим ще шкодливцем, але ніхто на нього зла не тримав, бо любили його щирий сміх та добрі оповідки.

Збиточник повторив слова професора, наслідуючи його інтонацію (О. Кобилянська).

"Озорник" – это тот, кто склонен к баловству, шуткам или выходкам.

Есть такие украинские аналоги:

шибеник;

шибайголова;

паливода;

палисвіт;

бешкетник;

галабурдник;

шаливір;

веселун;

халамидник;

галабурда;

вигадько, вигадник;

шалапутник.

Например:

У школі ми читали оповідання Володимира Винниченка "Федько-халамидник".

"Ох вже й шибеником росте Іван", – бідкалася бабуся, дивлячись на розбиту шибку.

Козак Сірко – справжній паливода, нема у ньому ні страху, ні сумнівів.

Петра в дитинстві називали шибайголовою, тож мало хто міг пізнати у цьому статному суворому чоловіку колишнього бешкетника.

Між школярськими голосами лунає сердитий крик старого Богуша. – В церков! В церков, шалапутники! (С. Васильченко).

Оксен, позираючи на молодь, що їхала із сміхом та витівками, пригадував і свої юнацькі роки, коли він також був такий шаливір та веселун (Григорій Тютюнник).

Кстати, для обозначения дерзких людей часто используют слово "хулиган", однако мало кто знает, что в украинском языке есть колоритные соответствия. Слово "дебошир" мы позаимствовали из французского языка, а "хулиган" – из английского. Об интересных украинских соответствиях, которые сделают язык ярче – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означают малоупотребительные украинские фразеологизмы "топтать следует" и "сунуть скамьей".

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