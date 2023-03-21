''Кто не скачет, тот…'': скандал с пенсионеркой и девушкой в Ивано-Франковске из-за скакалки получил неожиданное продолжение. Видео

В Ивано-Франковске молодежь собралась возле дома, где возник скандал из-за скакалки между 19-летней Лизой и пенсионеркой. В поддержку девушки они решили попрыгать там все вместе.

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Соответствующее видео опубликовал в TikTok местный блогер с ником "Оптимист". Он отметил, что Лиза права, несмотря на то, что в этой ситуации ее раскритиковала не только бабушка возле подъезда, но и преподаватели вуза, где она учится (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Со словами "Кто не скачет, тот..." молодежь устроила веселые прыжки именно там, где запрещала пенсионерка.

Напомним: скандал разгорелся после того, как девушка выложила видео в соцсети и оно стало вирусным. Ситуация возмутила журналистку Анну Рыбалко.

"Девушке 19, говорит, что благодарна всем, кто ее поддерживает, однако общаться с журналистами сейчас не хочет из-за позиции руководства заведения. Я в шоке. Не бабка со скамейки, так совковые преподаватели", – написала она.

Судьбой девушки уже прониклись полицейские, народная депутатка, головы громад, активисты, которые устроили флешмоб у подъезда, журналисты и многие пользователи соцсетей.

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