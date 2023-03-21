В Ивано-Франковске захейтили девушку со скакалкой: в сети распространяется флешмоб в поддержку Лизы и против 'мохеровых беретов'. Видео

В Ивано-Франковске разгорелся скандал: 19-летняя девушка по имени Лиза прыгала через скакалку у подъезда, из-за чего на нее набросилась пожилая женщина, которая пришла туда позже. Она оскорбляла девушку и говорила, что та должна пойти в другое место, потому что она "старший человек", а Лиза ей якобы мешает. Девушка записала инцидент на видео и опубликовала его на своих страницах TikTok и Instagram.

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Ролик стал вирусным в сети. Кроме того, эту историю предала огласке у себя в Facebook журналистка Анна Рыбалка.

Она рассказала, что в учебном заведении, где учится Лиза, раскритиковали девушку – руководство считает, что обижавшая ее женщина права. Автору ролика приказали удалить его из сети. То же самое она должна попросить сделать всех, кто его распространил.

"Девушке 19, говорит, что благодарна всем, кто ее поддерживает, однако общаться с журналистами сейчас не хочет из-за позиции руководства заведения. Я в шоке. Не бабка с лавки, так совковые преподаватели", – написала Рыбалка.

Однако в сети считают иначе: из-за хейта Лизы со стороны грубой женщины и руководства учебного заведения ее судьбой уже обеспокоились полицейские, народный депутат, главы громад, активисты, устроившие флешмоб у подъезда, журналисты и многие пользователи соцсетей.

Сейчас сетью распространяется флешмоб в поддержку девушки. Под хештегом #лизамолодец украинцы публикуют посты насчет этого скандала, добавляя видео, где уже они прыгают через скакалку.

К флешмобу присоединились украинская писательница Тамара Гориха Зерня и психолог Светлана Ройз.

"Замечательная девочка. Спокойная, умная, уверенная. Классная молодежь у нас. А тезис "я старше, поэтому имею право презирать тебя" – это такое махрово совковое, где "старших уважали, как было хорошо", "Как достали эти, просто господи, бабушки...девочка молодец, вежливая, достойно отвечала", "Девушка молодец, культурно, грамотно вела дискуссию. А бабка просто наглая хабалка и стыд за руководство, потому что поддерживают не умную молодежь, а совковое быдлячество", "Совок и привел в Украину беду, потому что эта пожилая женщина мне очень похожа на какаяразничных. Я их окрестила "секта мохеровых шапочек". Это диагноз, и, к сожалению, таких много. Закомплексованные с амбициями хамки", – писали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в заведении "Первая пекарня" произошел языковой скандал. Там играла российская музыка, а когда посетительница начала снимать это на видео, работница устроила скандал. Переходить на украинский при этом она отказалась.

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