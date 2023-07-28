Кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине по состоянию здоровья и сколько она будет действовать: разъяснение

Во время всеобщей мобилизации в Украине, действие которой продлили до 15 ноября 2023 года, в ряды ВСУ призывают военнообязанных 18-60-летних мужчин, пригодных по состоянию здоровья. Уровень пригодности к службе определяют военно-врачебные комиссии в соответствии с законодательными нормами.

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Они же, изучив все документы о потенциальных призывниках, могут направить их на дообследование или госпитализацию – в этом случае речь идет об отсрочке от мобилизации. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, сколько она длится и могут ли в этот период выдать повестку повторно.

Отметим: если военнообязанный не имеет права на отсрочку и не представил документы во время сверки данных в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, его направляют на прохождение ВВК.

Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ №402 содержит перечень болезней и состояний здоровья, которому соответствует степень пригодности к службе. Никто, кроме врачей ВВК, не может сказать, будет человек пригоден или нет по какой-либо болезни, окончательное решение принимается комиссией после обследования.

Сколько длится отсрочка по состоянию здоровья?

Согласно изменениям к закону Украины "О мобилизации мобилизационной подготовки", отсрочку от мобилизации получают военнообязанные:

– лица с инвалидностью;

– признанные непригодными к военной службе с исключением из воинского учета;

– временно непригодные с пересмотром через 6-12 месяцев.

По словам юриста Галины Токмач, постановления ВВК действительны шесть месяцев и выдаются в двух экземплярах – оригинал остается в ТЦК, военнообязанные же получают на руки копию.

Пунктом 3.10 Положения №402 предусмотрено, что в военное время и во время мобилизации на особый период отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется военнообязанному сроком до двух месяцев.

После дообследования она продлевается на срок еще до двух месяцев. Третье продление предоставляется на такой же срок. А по истечении срока шести месяцев военнообязанные проходят повторный медосмотр на ВВК, которая принимает решение об их пригодности к военной службе.

Могут ли повторно выдавать повестку на ВВК?

Вручение повестки не означает немедленную мобилизацию, а только проверку данных, поэтому даже находящиеся на лечении или дообследовании могут получить повестку. К примеру, на улице – для уточнения данных.

"Если вам снова вручат повестку на ВВК, то советую взять с собой документы, подтверждающие ваш диагноз и потребность в длительном лечении", – пояснила юрист.

Если же мужчина не согласен с военно-врачебной комиссией, он может подать заявление в суд. Обжалование решения ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мужчины уклоняются от мобилизации, поступая в вузы. Стало известно, есть ли ограничения по возрасту и какие лазейки нашли уклонисты.

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