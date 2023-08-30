Кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине осенью и увеличат ли количество военнообязанных: разъяснение

Законодательство Украины предусматривает конкретный перечень лиц, у которых есть основания для получения отсрочки от мобилизации. В парламенте отмечают, что мобилизационные процессы в нашей стране плановые, предпосылок для увеличения количества военнообязанных сейчас нет.

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Соответствующее заявление сделал народный депутат Федор Вениславский, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. "Все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны", – заверил он.

Адвокат Марина Бекало отметила, что перечень оснований для отсрочки предусмотрен статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации:

– работники, забронированные органами государственной власти, местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями;

– лица с инвалидностью или лица, признанные ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев;

– лица, на удержании которых трое и более детей до 18 лет;

– лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) младше 18 лет;

– опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, ребенок которых болен тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени; ребенок которых получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

– если на иждивении находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

– усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

– занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

– имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие люди с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных, в соответствии с законом, их содержать;

– опекуны человека с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за человеком с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за человеком с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требующим постоянного ухода, в случае отсутствия других людей, которые могут осуществлять такой уход;

– женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью 6 статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе";

– народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

– работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны;

– другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях (в данной части подразумеваются исключенные из учета, например по состоянию здоровья или осуждению за тяжкие преступления);

– лица, которые получают профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах;

– научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения АТО и погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами военных формирований и правоохранительных органов;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов и выполняли задачи АТО во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении нацбезопасности во время действия военного положения.

Как писал OBOZREVATEL:

– Получив повестку, гражданин обязан явиться в ТЦК и СП в указанные в документе сроки и время. Какие уважительные причины позволяют не прийти в военкомат, читайте по ссылке.

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что изменений в мобилизации не ожидается. Однако он не исключает проведения дополнительного призыва.

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