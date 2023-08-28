Будет ли усиление мобилизации в Украине и какие повестки будут вручать в сентябре: разъяснение

Мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются в плановом режиме, дополнительных предпосылок для усиления призыва нет. В сентябре повестки в первую очередь будут вручать тем военнообязанным, военно-учетные специальности которых нужны на передовой.

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Об этом в эфире объединенного новостного телемарафона заявил народный депутат Федор Вениславский, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Он сказал, что с первых дней полномасштабного вторжения в Украине идет "абсолютно плановая" мобилизация.

Представитель Верховной Рады подчеркнул: сейчас "каких-то необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет".

"Все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны", – заверил он.

При этом нардеп напомнил, что на фронте гибнут и получают ранения наши воины, поэтому ряды Сил обороны нужно пополнять.

"Соответственно, Территориальные центры продолжают комплектовать те воинские подразделения, которые понесли потери. Кроме того, поскольку мы пытаемся сформировать те резервы, которые обеспечат быстрое продвижение и деоккупацию всей территории, формируются новые воинские подразделения. Их также необходимо обеспечивать соответствующими военнослужащими", – сказал Вениславский.

Добавим: мобилизацию в Украине продолжали на 90 дней уже восемь раз. Нынешняя будет действовать до 15 ноября 2023 года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Получив повестку, гражданин обязан явится в ТЦК и СП в указанные в документе сроки и время. Какие уважительные причины позволяют не прийти в военкомат, читайте по ссылке.

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что изменений в мобилизации не ожидается. Однако он не исключает проведения дополнительного призыва.

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