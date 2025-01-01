Кто может получить отсрочку от мобилизации с 1 января: подробное объяснение

До 7 февраля 2025 года в Украине продлено военное положение и общая мобилизация. При этом в армию не призывают военнообязанных, имеющих право на отсрочку и оформивших ее в соответствии с установленными правилами.

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Об этом говорится в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Право на отсрочку с 1 января 2025 года имеет определенная категория граждан.

Кто получит отсрочку от мобилизации в 2025 году:

военнообязанные с бронированием;

лица с подтвержденной инвалидностью любой группы;

те, кого ВЛК признала временно непригодными к службе – в таком случае отсрочка предоставляется по состоянию здоровья;

лица, ухаживающие за близкими родственниками (например, супругой, мужем, родителями), если те имеют 1-ю или 2-ю группу инвалидности;

родственники погибших во время АТО или войны, а также пропавшие без вести, если погибшие или пропавшие были участниками боевых действий или обеспечивали их проведение.

Отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам могут получить также лица, воспитывающие троих или более детей в возрасте до 18 лет при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов.

Не подлежат мобилизации педагоги и научные работники, имеющие научную степень и работающие в учебном заведении не менее 3/4 ставки. Отдельная отсрочка предусмотрена для определенных категорий студентов в Украине.

К категории лиц, которым предоставляется отсрочка, относятся также народные депутаты, судьи Конституционного суда, члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Счетная палата и дипломаты.

В некоторых случаях отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком, инвалидом 1-й группы или инвалидом 2-й группы может не предоставляться. Например, если есть другие родственники, способные обеспечить уход за таким лицом.

Отсрочка по уходу за инвалидом 3-й группы предоставляется только в исключительных случаях, таких как наличие онкологических заболеваний, психических расстройств, церебрального паралича, отсутствие конечностей, кистей, стоп или одного из четных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Украины разрешило бронировать от мобилизации новую категорию граждан – священнослужителей. В общей сложности забронировано может быть до 50% представителей религиозных организаций.

При этом на священников не распространяется требование о минимальном уровне заработной платы в 20 тысяч гривен, которое действует для работников критически важных предприятий, подлежащих бронированию.

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