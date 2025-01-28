Как получить или продлить отсрочку от мобилизации в феврале: подробное объяснение

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу. В некоторых случаях украинцы могут получить отсрочку от мобилизации.

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При этом стоит учесть, что уже в феврале отдельные категории военнообязанных могут потерять право на отсрочку, если не выполнят определенные требования. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 1332 от 22 ноября 2024 года.

В постановлении украинского правительства говорится, что предприятия, признаные критически важными для экономики и безопасности государства, должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года. Это необходимо, чтобы такие предприятия имели возможность бронировать от мобилизации своих сотрудников.

До 28 февраля предприятия должны переоформить бронирование своих работников по новым правилам. В противном случае отсрочки, выданные ранее, могут потерять свою силу.

Чтобы получить отсрочку военнообязанный гражданин должен обратиться в территориальный центр комплектования, подать соответствующее заявление и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку. В некоторых случаях отсрочку можно оформить через мобильное приложение Резерв+. Пока такая возможность касается только студентов или многодетных родителей.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка предоставляется разным категориям военнообязанных. В статье 23 говорится, что на отсрочку могут рассчитывать такие лица:

– лица с инвалидностью любой группы;

– временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья (в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии);

– военнообязанные, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью (1-й или 2-й группы, в отдельных случаях – 3-й группы) или пожилыми лицами, если отсутствуют другие родственники, способные осуществлять уход;

– многодетные родители (трое и более детей в возрасте до 18 лет), при условии отсутствия задолженности по алиментам;

– лица, чьи близкие родственники погибли, участвовали в боевых действиях или признаны пропавшими без вести во время военного положения или антитеррористической операции;

– гражданские лица, прошедшие российский плен;

– государственные служащие.

– студенты, которые получают образование на уровень выше уже имеющегося, а также педагоги и ученые, работающих минимум на три четверти ставки.

Напомним, президент Владимир Зеленский признал, что в начале полномасштабного российского вторжения отношение украинцев к мобилизации было другим. Однако он сказал, что "каждый защищает Украину как может".

Ранее сообщалось, что согласно действующему законодательству, некоторые женщины в Украины должны становиться на воинский учет в территориальных центрах комплектования. Однако обязанность распространяется только на гражданок Украины определенных профессий.

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