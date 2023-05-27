'Пришло время возвращать свое': Залужный показал знаковое видео с призывом присоединяться к ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал мощное видео о борьбе украинской армии за свою родную землю. Украинцев призывали становиться в ряды ВСУ и присоединяться к тем, кто поднимет флаг Победы.

Видео дня

Мотивирующие кадры генерал опубликовал в своем Telegram. На них украинские бойцы обратились к родной земле и Богу с просьбой благословить на борьбу, чтобы выгнать врага и освободить страну. От видео "повеяло" мужеством, несокрушимостью, самоотверженностью и бесконечной любовью к Родине, которые испытывает каждый, кто решается стать на ее защиту (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Пришло время возвращать свое", – убеждены в ВСУ.

Напомним: в Офисе президента сообщили, что Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные операции на отдельных участках, напряженная война идет по всей линии фронта протяженностью 1500 км. Отмечается, что украинские войска будут освобождать территорию страны с помощью оружия, переданного союзниками.

"Мы не хотим наносить удары по российской территории, мы используем оружие, которое вы нам дали, для уничтожения российских позиций на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым", – пояснил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов отметил, что ожидаемое контрнаступление ВС Украины начнется в ближайшее время. Украинская армия обеспечена минимальным запасом оружия для этого, однако нуждается в значительном количестве.

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