Кого из украинцев не могут принудительно мобилизовать во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, под которую попадают мужчины призывного возраста, однако есть исключения. Принудительно мобилизовать во время военного положения не могут мужчин с тяжелыми болезнями, которые временно или постоянно непригодны к службе.

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Также не подпадают под призыв осужденные и получившие отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает 24 канал.

Согласно статье 37 закона о воинской обязанности и военной службе по военному учету исключают лиц, отбывающих наказание или ранее осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Также принудительно не мобилизуют мужчин призывного возраста, имеющих право на отсрочку и подали доказывающие такое право документы. Речь идет о состоянии здоровья или семейных обстоятельствах, к примеру, у мужчины трое детей до 18 лет, ухаживает за родными с инвалидностью и т.д.

Кроме того, до решения военно-врачебные комиссии (ВЛК) не мобилизуют перенесших операцию, имеют установленные во время операции металлические конструкции, имеют тяжелые болезни, из-за которых считаются непригодными или временно непригодными к военной службе.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Украинцы, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, имеют право на отсрочку от призыва. Юрист объяснил, кого именно касается эта норма.

– О том, кто может получить броню от мобилизации в Украине и сколько времени займет оформление соответствующих документов, читайте по ссылке.

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