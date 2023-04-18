'Кто, если не я?' Под Бахмутом погиб 34-летний защитник с Хмельнитчины, который ушел на фронт добровольцем. Фото

Хмельнитчина потеряла еще одного защитника – 7 апреля под Бахмутом погиб 34-летний боец специального отряда особого назначения Виталий Курсов родом из Городка. Он с юности хотел быть военным, однако в жизни занялся учебой и основал собственную фирму, а с началом полномасштабной войны ушел добровольцем на фронт.

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Отец назвал сына диверсантом-разведчиком, который с побратимами пробирался в тыл врага и передавал своим координаты скопления оккупантов. Героя похоронили 11 апреля на Аллее Славы в Хмельницком, где он жил. Его историю рассказало издание "Городок.Сity" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Рабов в рай не пускают". Такой статус был в социальных сетях военного, и эти слова были его жизненным кредо. Стать военным и служить в полку спецназначения Виталий Курсов мечтал еще с детства", – говорится в публикации.

Как рассказал отец погибшего защитника, в 15 лет сын ему говорил, что пойдет в 8-й полк ССО, однако он его отговаривал, прося сначала выучиться.

"Перед 18-летием сын едва ли не каждый день мне говорил, что хочет идти служить в спецотряд. Снова удалось отговорить", – вспоминает Валерий Курсов.

Виталий был интеллектуалом и эрудитом, говорят те, кто его знал. Окончив девятый класс в Городокском лицее № 4, он пошел учиться сначала в Хмельницкий политехнический профессиональный колледж, а затем поступил в Институт телекоммуникаций, радиоэлектроники и электронной техники Львовской политехники.

"Виталий всегда любил точные науки – математику, физику и химию. Учеба ему давалась очень легко. Он был интеллектуалом, эрудитом с прекрасным чувством юмора. Помню, как в восьмом классе, когда выпал первый снег, пришла в школу, а у меня на столе – открытка с надписью: "Поздравляю Вас с первым снегом, шеф". Так насмешил меня…" – рассказала учитель Городокского лицея № 4, классный руководитель Виталия Оксана Милецкая.

В то же время первая учительница Виталия Светлана Чепко отметила, что у ее ученика был особый склад ума. Он решал задачи, которые не могли решить взрослые. И о своих наставниках в школе не забывал даже тогда, когда уже был студентом. Как появлялась возможность, всегда приходил в школу, интересовался жизнью учителей и рассказывал о себе.

"Хотя свободного времени у Виталия много не было. В Хмельницком он основал собственную фирму и начал ее активно развивать. Возглавлял коллектив из 40 человек. Был генподрядчиком "Укртелекома". По всей Хмельницкой области проводил интернет между населенными пунктами. Кроме того, фирма Виталия была участником программы "Телемедицина", – отмечают в издании.

Но как только началась полномасштабная война, мужчина, уже никого не спрашивая и не слушая, добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Виталий осуществил свою мечту – 1 марта стал военным 8-го полка спецназначения ССО. Сначала проходил обучение, затем отправился на передовую, где был и пулеметчиком, и минером, и инженером по оружию. На фронте воин пробыл больше года.

"По сути, он был диверсантом-разведчиком. Они ходили на "ту сторону", проводили разведку, давали координаты скопления врагов. 7 апреля, на Благовещение, сын успешно выполнил свое последнее боевое задание под Бахмутом. Но возвращаясь, вместе с товарищем подорвался на минной растяжке", – рассказал отец военного.

Виталий Курсов погиб мгновенно. Его товарищ из Деражни прожил еще двое суток, но спасти его жизнь медикам так и не удалось. Их похоронили вместе 11 апреля на Аллее Славы в Хмельницком. На похороны воинов приехало немало земляков. Выразил соболезнования родным погибших городской голова Александр Симчишин.

Под звуки прощального военного салюта военные вручили супруге Виталия Курсова знаки отличия и награды мужественного защитника. Посмертно воин получил награды президента Украины и главнокомандующего ВСУ.

"Сын также должен был получить одно из самых высоких отличий – "Именное огнестрельное оружие". Уже и документы все были оформлены, но он не успел…" – добавил отец Героя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля на Волыни попрощались с бойцом 14-й ОМБр Владимиром Сохацким, погибшим в боях с врагом на Харьковщине в феврале 2023-го. В прошлом году, когда агрессор вторгся на украинскую землю, мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно ушел на фронт.

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