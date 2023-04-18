Не ждал повестку, а пошел на фронт добровольцем: на Волыни простились с погибшим в боях с врагом Владимиром Сохацким. Фото

В Волынской области простились с защитником Украины Владимиром Сохацким, погибшим в боях с врагом на Харьковщине в феврале 2023-го. В прошлом году, когда агрессор вторгся на украинскую землю, мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт.

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17 апреля Героя провели в последний путь по украшенным цветами улицам родного села Литин. Фотографии с траурной церемонии опубликовали на Facebook-странице "Турійська громада: сьогодення" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"В его груди билось горячее сердце патриота-украинца. Имея боевой опыт, как участник АТО, с начала полномасштабной войны, не дожидаясь повестки из военкомата, Владимир искал возможность как можно быстрее встать на защиту страны, хотя имел проблемы со здоровьем", – говорится в сообщении.

В прошлом году 28 апреля он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Вместе с побратимами из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого на протяжении девяти месяцев защищал родную землю в ожесточенных боях с врагом.

Погиб Владимир Сохацкий 8 февраля 2023 года во время наступательных действий на Харьковском направлении.

"В Свете дни Христова Воскресения Турийщина в трауре провела в последнюю земную дорогу погибшего воина Владимира Сохацкого. Улицами родного села Литин, украшенными весенним цветом дорогами тело Героя на плечах пронесли военные", – пишет сектор развития, коммуникаций, связей с общественностью и проектной деятельности Турийского поселкового совета.

Почтить погибшего сына Украины и разделить с родными боль от тяжелой непоправимой потери пришли односельчане и жители соседних сел, друзья и знакомые, побратимы Владимира.

В день прощания за душу погибшего воина вознеслась общая молитва. В честь Героя прозвучал военный салют, а тело отдали земле под звуки Государственного Гимна.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля в Миргороде на Полтавщине провели в последний путь двух Героев-земляков, погибших в один день, защищая Украину от российских оккупантов. Анатолий Карбан и Виталий Шевченко приняли свой последний бой 12 апреля возле Тоненького на Донетчине.

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