"Крымский мост скоро добьют, ловушка захлопнулась": в России решили кинуть жителей оккупированного полуострова

Новый удар по Крымскому мосту, в результате которого он получил серьезные повреждения, вызвал настоящую истерику у оккупантов и поддерживающих преступную войну граждан РФ. Туристический сезон уже сорван – и это признали даже в России, но дополнительно финансировать оккупированный полуостров Кремль точно не собирается. Тем временем в силовых структурах РФ началась большая грызня.

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Иллюзия безопасности

То, что Украина имеет полное право наносить удары по инфраструктурным объектам. которые использует враг, обсуждению не подлежит. В Главном управлении разведки Минобороны Украины иронично прокомментировали ситуацию. "Сам мост – абсолютно незаконное сооружение. То есть, такой огромный МАФ, который является незаконным с точки зрения как украинского права, так и международного. А если мост – незаконный, то и все, что там происходит – этого нет, можно сказать", – отметил представитель военной разведки Андрей Юсов.

Ну а для россиян, и в первую очередь для президента РФ Владимира Путина, Крымский (Керченский) мост – один из самых сакральных объектов, возведение которого, по их мнению, "показало всему миру всю силу и мощь" страны-агрессора. Но очередной удар стал огромным унижением для оккупационного режима.

"Самый охраняемый мост в мире" оказался очень даже уязвимым. Несмотря на миллиарды бюджетных рублей, выделенных на защиту "стратегического объекта", результат оказался не в пользу России.

Еще в 2018 году в РФ заявляли о беспрецедентных мерах безопасности: о том, что проезжающие по мосту уже на дальних подступах к нему будут процеживаться сквозь густое сито силовиков, а за охрану объекта "будут головой отвечать несколько спецчастей, подчинённых единому штабу". На него же замкнута и единая охранная система.

"Противодиверсионная борьба в районе моста и под ним – главная задача боевых пловцов Черноморского флота и специальной морской бригады Росгвардии", – рассказывали увлекательную сказку росСМИ. Но, как все убедились, система безопасности не сработала ни 10 месяцев назад, ни сейчас. Более того, все "компетентные органы" настолько растерялись, что на мост продолжали заезжать машины даже во время взрывов.

В России истерят из-за того, что "покушения" на Симоньян и Собчак смогли предотвратить, "а вот Крымский мост, постоянно находящийся под прицелом угроз из Киева да ещё и в разгар туристического сезона, тут мы нет, вдруг бессильны".

"Целый месяц устраивали досмотры авто и создавали многокилометровую очередь – а беспилотники в акватории наших территориальных вод пропустили", – злятся россияне.

Причем это произошло несмотря на постоянные учения и слаживания служб. "Но, даже после октябрьской атаки, спустя десять месяцев, связка Минобороны-ФСБ-Росгвардия-местные власти вновь не смогла сработать, как нужно", – пишет аффилированный с российскими спецслужбами Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По его данным, не было ни единого предупреждения. Первый взрыв прогремел, когда мост был заполнен автомобилями, а сотрудники безопасности рутинно досматривали поток. После первого удара перестало работать освещение, но, по словам очевидцев, никакие резервные генераторы так и не включились. Перекрытия движения в "один момент" также не было.

"Даже после второго взрыва некоторые машины в панике разворачивались и свободно передвигались по полосам. Постовые долгое время не перекрывали въезд/выезд, не зная, что делать со спешащими съехать с моста. Как итог, все хваленые системы безопасности, пассажиропотока, туристические хабы и прочие выдуманные властями вещи в очередной раз не справились со своим задачами", – говорится в сообщении ВЧК-ОГПУ.

Грызня силовиков

Тем временем в силовых ведомствах страны-агрессора уже полным ходом идет грызня за то, кто же будет крайним за пропущенный подрыв Крымского моста.

В мае 2023 г. управлению "Т" ФСБ РФ было поручено в срочном порядке усилить контроль по предупреждению и пресечению возможных новых атак, в том числе с использованием беспилотных подводных судов, на крупные водные объекты - в частности, Крымский мост. Но, как видим, не помогло, хотя деньги были освоены немалые.

После первого подрыва моста своих постов лишились начальник управления "Т" ФСБ РФ Виктор Гаврилов и замминистра транспорта Александр Суханов, который являлся сотрудником российской спецслужбы, прикомандированным в правительство РФ. Теперь в ФСБ готовятся к новым громким отставкам.

"Начальник управления "Т" ФСБ РФ Сергей Демьянишников вчера вылетел в Краснодарский край. В управлении за Крымский мост отвечает заместитель начальника полковник Петр Олейников, назначенный на данную должность после первого взрыва на мосту. В данный момент руководство управления пытается отчитаться справками, мол, ранее докладывали о возможных диверсионных атаках на Крымский мост. Таким образом управление "Т" пытается снять ответственность за взрыв и переложить на Министерство обороны и Росгвардию", – пишет аффилированный с ФСБ Telegram-канал.

К слову, Росгвардию, которой командует один из самых верных Путину людей, Виктор Золотов, сейчас тоже лихорадит.

В России говорят, что она уже лишилась всех бонусов за противодействие "Маршу справедливости" Пригожина – ее "суперподразделения" по защите инфраструктуры Крымского моста тоже проспали атаку. А на их формирование, обеспечение и снабжение было потрачено 32 млрд. рублей.

Занималось "охраной" важного объекта и минобороны РФ, в котором тоже удачно "распилили" выделенные на это средства.

Сезон сорван

Повреждение Крымского моста не только нанесло удар по логистике снабжения оккупационной армии, но фактически сорвало туристический сезон.

"Несмотря на многочисленные предупреждения, некоторые россияне все же решили поехать в отпуск на оккупированный полуостров. Теперь идет огромный поток назад, в РФ. Слезы, истерики, потерянные деньги… Причем речь не просто об отмене брони, туристы из России сейчас со скандалом требуют возврата денег за весь оплаченный период - начались просто дикие разборки. Крымские отельеры от ситуации просто в шоке", – рассказала собеседница OBOZREVATEL на полуострове.

По словам крымчанки, туристический сезон несомненно сорван: "Это понимают все. Причем сами оккупанты говорят, что Крымский мост скоро обязательно добьют, ловушка захлопнулась. И сейчас в срочном порядке отправляют родню на "материковую Россию".

В то, что российское правительство окажет финансовую помощь жителям оккупированного полуострова и возместит потери, не верит никто. А это, в свою очередь, грозит серьезным ростом социального напряжения в Крыму.

Именно нежеланием тратить бюджет на "неожиданную проблему" и вызваны рекомендации туристам из России ехать в Крым через зону боевых действий – через оккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Одним россиянином больше, одним меньше – не важно. Переживать об этом не собирается даже их родная власть.