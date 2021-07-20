Крымчане – о золотом времени при Украине: сейчас все озлобленные из-за беспредела

Жители временно оккупированного Россией Крыма заявили, что на полуострове сейчас происходит беспредел. Также многие из них сейчас вспоминают золотое время при Украине.

Об этом написала одна из местных жителей в комментарии к посту бывшего главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) в соцсети. Тот тоже признал, что настроения у людей "средней паршивости", а цены "просто дикие по сравнению с прошлым годом". На его публикацию в своем Telegram-канале обратил внимание нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Недовольство всеобщее, но не активное", – подчеркнул террорист.

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В свою очередь крымчанка отметила, что озлобленность людей вызывает отжим земли, частной собственности и бизнеса, а также чрезмерно высокие цены.

"Такой злости я не встречала здесь еще. многие вспоминают Украину как золотое время. В Крыму сейчас происходит лютый беспредел", – подчеркнула Елена Черткова.

Гончаренко посоветовал Гиркину не возвращаться в Москву, как тот планировал, а сдаться и отправиться в Гаагу. Также он выразил уверенность, что в Крыму еще наступит золотое время, когда над Симферополем будет поднят украинский флаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму заявили о провале туристического сезона, поскольку люди решили поехать в Турцию или Египет.