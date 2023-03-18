''Крым – всегда Украина!'' Патриоты в день, когда РФ аннексировала полуостров, устроили смелую акцию. Фото

Активисты движения "Желтая лента" продолжают сопротивляться российским оккупантам в Крыму. За последние 3 дня активисты распространили почти 150 листовок и завязали более 200 лент.

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Работу патриотов Украины и временно оккупированном полуострове в годовщину его незаконной аннексии Россией показали в Telegram "Желтая Лента". Там отметили, что такие акции на улицах временно оккупированных городов являются символом борьбы, свидетельством силы и несокрушимости украинского народа.

"Крым – Украина не только с 1954 года, а всегда!" – говорится на одной из открыток, распространенных оккупантами.

Напомним: 18 марта исполняется 9 лет с момента совершения Россией международного преступления: незаконного включения в состав оккупированного ранее украинского Крыма и города Севастополя. Оправдать агрессию против суверенной независимой Украины и захват ее территорий Москва попыталась с помощью имитации "волеизъявления" населения Крыма в ходе фейкового "референдума".

Активисты на полуострове напомнили, что 26 февраля они запустили флешмоб под названием "Приближается время деоккупации".

"Из Крыма началась оккупация, из Крыма начнется и деоккупация", – отметили партизаны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее на знаменитой Медведь-горе (Аюдаг) патриоты оставили смелое послание для оккупантов. В частности, захватчикам передали "привет" в виде надписей "Крым – это Украина";

– во временно оккупированном РФ Крыму, несмотря на значительное давление и репрессии, усилилось партизанское движение. Активисты в очередной раз напомнили путинским военным и их приспешникам, что Крым – это Украина.

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