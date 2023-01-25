''Севастополь и Симферополь скоро вернутся домой'': в оккупированном Крыму устроили новую смелую акцию. Фото

В оккупированном страной-агрессором Россией Крыму активисты устроили новую смелую акцию. Партизаны напомнили оккупантам, что это украинский полуостров и он скоро вернется домой.

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Участники движения "Желтая лента" в очередной раз расклеили открытки, создали граффити и развесили свои символы – желтые ленты – в самых крупных городах Крыма – Симферополе и Севастополе. Снимки опубликованы в Telegram (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Желтые ленты появились на деревьях, в подъездах, на заборах и прочих конструкциях. Также участники движения нарисовали граффити с надписями: "Крым – это Украина", "Путин – х*йло", а еще расклеили листовки с текстом "Севастополь/Симферополь – украинский город".

"Каждый день к движению "Желтая лента" присоединяются новые активисты из Крыма через чат-бот "Разом". Все больше жителей оккупированного полуострова открыто демонстрируют свою позицию!" – отметили активисты.

Они, несмотря на запугивания, протестуют против "русского мира". Участники "Желтой ленты" не только днем, но и ночью распространяют символику движения.

"Украинское сопротивление в АР Крым с каждым днем растет, и это движение уже не остановить", – добавили партизаны.

Напомним, недавно движение сопротивления "Желтая лента" начало акции гражданского неповиновения во временно оккупированном Мариуполе. В городе на зданиях, заборах и других ярких местах появились первые символы сопротивления – желтая лента и буква "Ї".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее активисты провели очередную акцию сопротивления в оккупированном Крыму. Патриоты в Евпатории, Ялте и Феодосии также напомнили оккупантам, что полуостров, несмотря ни на что, остается территорией Украины.

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