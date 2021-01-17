Опубликованы имена украинских моряков с затонувшего у берегов Турции сухогруза

В сети появился список имен 12 моряков, находившихся на борту затонувшего у берегов северной турецкой провинции Бартын сухогруза "Арвин".

Среди них 10 украинцев и два россиянина, пишет Telegram-канал ТАСС. По разным данным, в аварии погибло 4 или 5 человек, их имена и национальности сначала не уточнялись.

Граждане Украины:

Рустам Казимов. Виталий Качур. Геннадий Кравченко. Анатолий Савостин. Сергей Сибилев. Александр Перкатый. Виталий Мережко. Владислав Затерка. Владислав Остапенко. Андрей Мельниченко.

Граждане России:

Виталий Галенко Николай Климов.

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