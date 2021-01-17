Опубликованы имена украинских моряков с затонувшего у берегов Турции сухогруза
В сети появился список имен 12 моряков, находившихся на борту затонувшего у берегов северной турецкой провинции Бартын сухогруза "Арвин".
Среди них 10 украинцев и два россиянина, пишет Telegram-канал ТАСС. По разным данным, в аварии погибло 4 или 5 человек, их имена и национальности сначала не уточнялись.
Граждане Украины:
Рустам Казимов.
Виталий Качур.
Геннадий Кравченко.
Анатолий Савостин.
Сергей Сибилев.
Александр Перкатый.
Виталий Мережко.
Владислав Затерка.
Владислав Остапенко.
Андрей Мельниченко.
Граждане России:
Виталий Галенко
Николай Климов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сухогруз затонул у берегов Турции 17 января. Поисково-спасательная операция, которая осложнялась плохими погодными условиями, проходила под руководством местных властей.
Выяснилось, что среди членов экипажа "Арвина" были граждане Украины и России.