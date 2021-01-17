Опубликованы имена украинских моряков с затонувшего у берегов Турции сухогруза

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Опубликованы имена украинских моряков с затонувшего у берегов Турции сухогруза

В сети появился список имен 12 моряков, находившихся на борту затонувшего у берегов северной турецкой провинции Бартын сухогруза "Арвин".

Среди них 10 украинцев и два россиянина, пишет Telegram-канал ТАСС. По разным данным, в аварии погибло 4 или 5 человек, их имена и национальности сначала не уточнялись.

Граждане Украины:

  1. Рустам Казимов.

  2. Виталий Качур.

  3. Геннадий Кравченко.

  4. Анатолий Савостин.

  5. Сергей Сибилев.

  6. Александр Перкатый.

  7. Виталий Мережко.

  8. Владислав Затерка.

  9. Владислав Остапенко.

  10. Андрей Мельниченко.

Граждане России:

  1. Виталий Галенко

  2. Николай Климов.

Место происшествия

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • сухогруз затонул у берегов Турции 17 января. Поисково-спасательная операция, которая осложнялась плохими погодными условиями, проходила под руководством местных властей.

  • Выяснилось, что среди членов экипажа "Арвина" были граждане Украины и России.

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