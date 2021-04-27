Крупнейшая в истории группа британских авианосцев зайдет в Черное море

Великобритания отправит в поход в Индо-Тихоокеанский регион крупнейшую в истории Королевских Военно-морских сил авианесущую ударную группу. Во время похода флотилия зайдет в Черное море.

Как сообщается на сайте британского правительства, корабли примут участие в международных учениях и операциях. За 28 недель суда Королевского флота Великобритании пройдут 26 тысяч миль и посетят 40 стран, среди которых – Индия, Япония, Южная Корея и Сингапур.

Флагманом группы станет самое мощное надводное судно Queen Elizabeth. В плавание оно отправится в мае. К нему присоединится надводный флот, состоящий из эсминцев типа 45, HMS Defender и HMS Diamond, противолодочных фрегатов типа 23 HMS Kent и HMS Richmond, RFA Fort Victoria и RFA Tidespring вспомогательного флота. Также к группе присоединится подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами.

В кабине авианосца будут находиться самолеты и вертолеты – в частности, 8 реактивных самолетов RAF F-35B Lightning II, 4 морских ударных вертолета, противолодочные вертолеты Merlin Mk2, а также 3 вертолета Merlin Mk4.

Отмечается, что самая мощная авианосная ударная группа Великобритании примет участие в учениях НАТО Exercise Steadfast Defender, окажет поддержку операции Альянса Sea Guardian, а также операциям по обеспечению безопасности в Черном море.

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