Кривой Рог и ОО 'Мечта детей Украины' подписали меморандум о сотрудничестве

Во время визита в Кривой Рог председатель ОО "Мечта детей Украины", волонтер Дана Яровая встретилась с председателем Совета обороны Кривого Рога Александром Вилкулом. Обсудили способы консолидации усилий для помощи семьям погибших украинских защитников и детям, лишенным родительской опеки в результате российско-украинской войны. Между городской властью Кривого Рога и ОО "Мечта детей Украины" заключен Меморандум о сотрудничестве.

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По словам Яровой, сотрудничество с органами государственной власти и местными общинами – механизм, который обеспечит действительно эффективную помощь детям, лишенным родительской опеки в результате войны.

"Опека над такими детьми - это наша обязанность как общества. Семьи погибших украинских защитников, дети, потерявшие родных из-за войны, должны получать максимум нашего внимания. Вкладывать в таких детей как можно больше усилий, помочь с психологической реабилитацией, с образованием, охватить их заботой - значит помочь справиться им с тем страшным горем, что они переживают. Благодарна Александру Юрьевичу за готовность помогать детям", – отметила председатель ОО "Мечта детей Украины".

"Объединяем людей с большим сердцем для помощи детям, чьи родители погибли в результате российско-украинской войны, пропали без вести или находятся в плену. Я благодарю Дани Яровую за ее активную позицию. В наших планах - проведение общих акций, в том числе психологическая помощь детям и семьям военных, а также сотрудничество в направлении создания и поддержки патронатных семей вместе с UNICEF", – сказал Александр Вилкул.