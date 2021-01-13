В Украину ворвутся сильные морозы: синоптик дал детальный прогноз погоды на январь

Хоть погода в Украине сейчас становится по-настоящему зимней, с сильными морозами, этот период будет недолгим. Уже с 20 января ожидается легкое потепление, температура снова начнет повышаться.

О том, чего ждать от погоды в Украине на старый Новый год и на Крещение, а также насколько комфортно и безопасно будет в Карпатах, в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал синоптик Роман Мурмыло.

В Украину идут морозы

"В Украину идет холодный воздух, но, к счастью, это вторжение не будет таким активным, что сегодня +5, а завтра -10. Но на протяжении недели температура будет постепенно понижаться", – сообщил синоптик.

По его словам, в середине недели будет "относительно тепло" – ночью -2… -8 градусов, днем на большей части территории страны – около 0.

"Но уже в конце этой недели и в начале следующей произойдет более существенное снижение температуры", – предупредил Мурмыло.

Он уточнил, что ближе к выходным ночная температура будет колебаться в пределах -10… -16 по Цельсию, а "дневная не будет слишком отличаться от ночной – всего на пару градусов".

Осадков в этот период будет мало, поскольку воздушная масса, которая идет в Украину, "достаточно сухая". "Так часто бывает, что при вторжении холодного воздуха осадков почти нет", – пояснил синоптик.

Не должно быть и такой гололедицы, которая охватила Украину перед Новым годом: "Там, где снег уже сейчас лежит на дорогах, образовался так называемый снежный накат, транспорт его разъездил".

Потепление вернется через неделю

После 20 января начнется потепление: "сначала ночью будет -3… -8 градусов, потом ближе к нулю, а днем – плюсовые температуры".

Погода на старый Новый год может быть сложной. wallpapers-fenix.eu

Погода на старый Новый год будет сложной

В ночь с 13 на 14 января, по прогнозу синоптика, ожидаются "очень сложные погодные условия". Температура воздуха будет колебаться вблизи 0 градусов, возможны небольшие осадки.

"На юге страны, в Херсонской области, преимущественно дождь, на севере, в Днепропетровской, – осадки в виде снега", – уточнил он.

Морозы на Крещение будут самыми сильными

В Крещенский Сочельник, в ночь с 18 на 19 января, синоптик спрогнозировал самые низкие температуры в текущем периоде похолодания. "Без осадков и с хорошими морозами", – заметил он.

Возможен большой разброс температур по всей стране. Днем воздух может остыть до -4… -10 градусов, ночью – до -10… -15.

В Карпатах выпадет снег, но угрозы схождения лавин пока не видно

"В Карпатах пройдет небольшой снег, но существенных осадков мы не ожидаем", – рассказал Мурмыло. Относительно опасности схождения лавин от заметил, что пока в горах не выпадало много снега, следовательно, говорить о лавинах можно будет "по факту накопления дополнительного снега".

"Пока что штормовые условия не сложились. Снег есть, но его недостаточно для таких последствий, как лавины", – подчеркнул он.

Что касается температур в Карпатах, то они практически не будут отличаться от температур, которые установятся по всей стране, уточнил синоптик.

В Карпатах возможен снег. goodfon

Зима будет нестабильной

До конца зимы погода в Украине еще не раз может уходить и в "минус", и в "плюс", предупредил синоптик. По его словам, "должны быть регулярные вторжения холода, как и вторжения тепла".

"В последние годы нет стабильности – чтобы на протяжении всей зимы была оттепель или мороз. Волны тепла и холода мы будем встречать все чаще и чаще", – сказал Мурмыло.