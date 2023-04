Крепость Бахмут будет стоять: в сети показали, как ВСУ уничтожают захватчиков на подступах к городу. Видео

Наши защитники продолжают очищать украинскую землю от российских оккупационных войск. В Бахмуте Донецкой области украинские военные показали, как уничтожают путинских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак. На кадрах, в частности, зафиксирована работа подразделения Code 9.2 из 92-й бригады.

"92 бригада работает под Бахмутом. Крепость Бахмут – это Украина", – подписал ролик Ермак.

Отметим, что с помощью аэроразведки защитники Украины обнаружили позиции врага. Оккупанты намеревались скрыться от Вооруженных сил Украины в окопах. Однако точечные удары нарушили их планы, поскольку враг получил гранаты прямо в окопы. В результате много захватчиков было ликвидировано.

Примечательно, что российские войска безуспешно продолжают штурмовать Бахмут, но несут большие потери и получают жесткий отпор украинских военнослужащих. Успехов у вражеской армии нет.

Стоит отметить, что в отчете аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) говорится, что российские войска продвинулись в Бахмуте и в его окрестностях, но понесли большие потери. Силы ЧВК "Вагнер" на этом направлении истощены, поэтому командование РФ вынуждено перебрасывать туда подкрепление.

Российские военные преступники в Бахмуте пытаются разрушить высотки, чтобы усложнить оборону Вооруженным силам Украины. Боевые действия сейчас идут вдоль железнодорожного пути, который делит город с севера на юг.

Как сообщал OBOZREVATEL: спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что военное командование РФ начало перебрасывать в Бахмут элитные подразделения войск, в том числе десантников. Причина – огромные потери наемников ЧВК "Вагнер".

