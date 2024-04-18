В Раде на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий вывод из обращения паспортов-'книжек' образца 1994 года

После введения ID-карт в Украине действуют два вида паспортов: биометрический, и паспорт образца 1994 года в виде книжечки. Еще в 2020 году по представлению премьера Дениса Шмыгаля в парламенте был зарегистрирован проект закона, согласно которому страна планировала отказаться от старых паспортов, однако законопроект до сих пор не рассмотрен.

Комитет по вопросам правовой политики в 2021 году рекомендовал Верховной Раде одобрить законопроект №3986. Депутаты также предлагали альтернативный проект закона, но его отклонили. Но с мая 2021 года законопроект №3986 остается не рассмотренным.

В случае принятия указанного закона, украинцам будут выдавать паспорта только в форме пластиковой ID-карты. Однако полученные ранее бумажные документы останутся действительными до истечения их срока действия.

В Раде объясняли необходимость принятия нового закона тем, что во-первых, в стране уже почти не осталось бланков паспортов-книжек (последняя партия таких паспортов была изготовлена еще в 2013 году), а во-вторых, старые паспорта легко подрабатывать.

Данным законопроектом предусмотрен срок действия старого паспорта для лиц в возрасте 16-25 лет – до достижения 25-летнего возраста; для лиц в возрасте 25-45 лет – до достижения 45-летнего возраста. Для лиц старше 45 лет – бессрочно.

Это означает, что в случае принятия законопроекта №3986 не будет обязательным вклеивание фото при достижении 25 и 45 лет, а соответствующие органы будут выдавать ID-карты. А выводить из обращения паспорта-книжки планировалось постепенно.

Таким образом, сегодня паспорта гражданина Украины в форме книжечки не подлежат обязательной замене на паспорта гражданина Украины в виде пластиковой карты.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы за границей больше не смогут оформить паспорт, как раньше в порядке "живой очереди". Теперь услуги по оформлению документов в зарубежных подразделениях госпредприятия "Документ" будут предоставляться только через предварительную электронную запись. А записаться в электронную очередь можно на официальном вебсайте ГП "Документ".

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