Кратковременные дожди, местами туманы: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 25 июня.

Во вторник, 25 июня, синоптики прогнозируют на Левобережье Украины местами кратковременные дожди, днем с грозой. На остальной территории осадков не ожидается, но местами возможна переменная облачность.

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Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра". В западных областях ночью и утром местами возможен туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°С, на юге страны 16-21°С. Днем 22-27°С. В Закарпатской, Одесской, Херсонской областях и Крыму воздух прогреется до 30°С. В Карпатах ночью 8-10°С, днем 18-20°С.

В Киевской области 25 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С. В Киеве ночью 14-16°С, днем 24-26°С.

Кроме того, синоптики предупредили о пожарной опасности с 25 по 27 июня в Кировоградской, Херсонской областях и в Крыму. 26-27 июня – в большинстве центральных, Черновицкой и Львовской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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