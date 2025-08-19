Красота, которая вдохновляет: как L'Oréal Украина помогает украинкам менять жизнь

Красота – это не только о внешности. Это уверенность в себе, вера в собственные силы и возможность начать новый жизненный этап. Программа L'Oréal Украина "Красота для всех" доказывает: при поддержке, знаниями и верой в себя даже самые смелые мечты могут стать реальностью.

В Украине этот социальный проект начался с 2017 года благодаря партнерству компании L'Oréal Украины и Фонда ООН в области народонаселения. За это время более полутысячи женщин, в основном из уязвимых категорий, получили бесплатное профессиональное обучение и имели возможность начать новую жизнь.

Юбилейный, десятый, сезон объединил 100 женщин с разным опытом, но с единым желанием – начать новую жизнь. Для них программа стала больше, чем просто курсом. Это был комплексный проект, который сочетает профессиональные навыки, развитие мягких компетенций и психологическую поддержку. Важно, что он формирует сообщество, где каждая чувствует себя нужной и вдохновляется двигаться вперед.

Наталья Федоренко рассказывает, как курс помог ей преодолеть страхи и углубиться в сложные техники:

"Колористика казалась мне сложной, почти космосом. Но сейчас я не боюсь красить и точно знаю, какие краски и как работают". Она добавляет, что поддержка одногруппниц сыграла важную роль: "Мы стали настоящей командой, поддерживаем друг друга и даже вне учёбы остаёмся на связи".

Юлия Соболевская отмечает, что курс подарил ей уверенность и новые возможности:

"Теперь я четко вижу себя в профессии парикмахера. Мы научились не бояться ошибок, ведь именно через них приходит опыт". Она также подчеркивает дружескую атмосферу и новые крепкие знакомства: "Некоторые девушки стали мне как семья".

Анна Хандусь называет программу переломным моментом в жизни:

"На курсах я научилась верить в себя, не бояться перемен и понимать свои сильные стороны. Каждый шаг в направлении мечты – это уже большая победа".

Валентина Чечельницкая подчеркивает практическую пользу и профессионализм преподавателей:

"Было много практики, все очень качественно. Хоть грустно, что курс закончился, я полна решимости двигаться дальше и мечтаю открыть собственный салон".

Преподавательница Татьяна Дурицкая делится своими впечатлениями от группы:

"Это была очень мотивированная и сплоченная команда. Более 90% девушек уже готовы самостоятельно работать – и это большое достижение". Она добавляет, что обучение длилось чуть больше трех месяцев и это время пролетело очень быстро. "Мы отдавали им максимум, и они ответили взаимностью".

Программа "Красота для всех" сочетает глубокие теоретические знания, практические навыки и психологическую поддержку, создавая прочную основу для новой профессиональной жизни. Она открывает путь тем, кто готов менять свою жизнь и преодолевать любые препятствия.

Особенно важно, что для Украины в условиях войны эта инициатива стала не просто образовательной, а настоящей помощью в сложные времена. Она дает женщинам шанс адаптироваться, получить новые навыки и начать строить будущее, полное надежды.

L'Oréal Украина не останавливается на достигнутом и продолжает открывать двери для всех, кто мечтает о карьере в бьюти-сфере. Впереди еще много новых сезонов, еще больше историй успеха и еще больше женщин, которые доказывают: красота – это настоящая сила, меняющая жизнь к лучшему.