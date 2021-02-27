Журналистка рассказала о страшных реалиях коронавирусного коллапса в Коломые. Видео

Журналистка Наталья Нагорная, которая побывала в Коломыйской центральной больнице на Ивано-Франковщине, где зафиксировали вспышку коронавируса, рассказала ужасные истории пациентов, которые борются с жизнью из-за COVID-19.

На своей странице в Facebook она отметила, что делала сюжет, но некоторые истории, по ее словам, нельзя показывать в телевизионном формате. В частности, она рассказала о двух братьях, которые умерли от COVID-19 в один день, а их мама кричала: "Спасите мне хотя бы одного ребенка!" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Как рассказывали журналистке врачи учреждения, они ежедневно ждут окончания своей смены, чтобы не видеть, что кто-то умирает.

"Иногда ждешь новой смены врачей – как солнышка солнца. Потому понимаешь, что пациент какой-то вот-вот умрет. Очень хочется бежать и не видеть". Другой врач говорит, что остались "настоящие медработники, а не пассажиры в медицине". Говорит, вот закончится смена и поедет по знакомым лечить, потому что почти все больные", – написала Нагорная.

По ее словам, в больнице есть бесплатные лекарства, однако их не хватает для всех больных.

"Людям страшно, они ищут дорогие лекарства, покупают их. Ну, если есть деньги. А еще плачут. Говорят, "я умираю". Или во множественном числе "умираем". Выйдешь во двор и скажешь кому-то, что там на 4 этаже люди умирают прямо сейчас – медленно и неприятно умирают – никто не поверит. Скажут, "и это тебе надо, чтобы мы вкололи галимую индийскую вакцину". Нет, я не о вакцине. Ни слова здесь о вакцине. Там люди умирают. По-настоящему", – сказано в сообщении журналистки.

По ее словам, больным коронавирусом в Коломыйской больнице почти всем трудно дышать. Некоторые из-за недостатка кислорода в крови падают прямо в коридоре. Также в больнице есть волонтеры. Преимущественно – родственники пациентов.

"Вчера умирала женщина, 49 лет. Ее мама тоже была среди волонтеров. Мама – медик. Мама понимает, что ее ребенок умирает. Но не может в это поверить. Здесь нет прогнозов, кто "легкий", а кто "тяжелый". "Положили пациента, пришел своими ногами. На следующий день был среди тех, кто в агонии. Кто бы подумал, что он умрет?". А тут как раз пациента переводят из одной палаты в другую. Без кислорода. Это 10 секунд. Пациент кричит. Он боится умереть прямо здесь и сейчас. Вдруг прекращает кричать. Дышит. Но врач жалуется на него . "Он не слушается. Отказывается от манипуляций. Мы вряд ли сможем его спасти", – рассказала журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL: