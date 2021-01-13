От коронавируса скончались почти 200 украинцев за сутки

По состоянию на утро среды, 13 января, в Украине официально подтверждено 1 130 839 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 409 – обнаружено за прошедшие сутки, скончались еще 195 человек.

От COVID-19 всего в стране умерли уже 20 214 человек, а 826 871пациент (+14 503 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 12 января от коронавируса скончались 15 711 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США – 4259.