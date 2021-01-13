Від коронавірусу померло майже 200 українців за добу

Станом на ранок середи, 13 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 130 839 випадків коронавірусної інфекції. З них 6409 – виявлено за минулу добу, летальних випадків – 195.

Від COVID-19 усього в країні померло вже 20 214 осіб, а 826 871 пацієнт (+14 503 за добу) повністю переміг хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

Здійснено тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).

м. Київ – 906 випадків;

Вінницька область – 211 випадків;

Волинська область – 143 випадки;

Дніпропетровська область – 105 випадків;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 101 випадок;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 529 випадків;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 280 випадків;

Кіровоградська область – 117 випадків;

Луганська область – 228 випадків;

Львівська область – 277 випадків;

Миколаївська область – 172 випадки;

Одеська область – 513 випадків;

Полтавська область – 356 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Сумська область – 159 випадків;

Тернопільська область – 127 випадків;

Харківська область – 521 випадок;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 348 випадків;

Черкаська область – 269 випадків;

Чернівецька область – 165 випадків;

Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 12 січня від коронавірусу померло 15 711 осіб, що стало рекордом із початку пандемії. Найбільше летальних випадків зафіксовано в США – 4259.