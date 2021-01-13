Від коронавірусу померло майже 200 українців за добу

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
8,7 т.
Коронавірус в Україні

Станом на ранок середи, 13 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 130 839 випадків коронавірусної інфекції. З них 6409 – виявлено за минулу добу, летальних випадків – 195.

Від COVID-19 усього в країні померло вже 20 214 осіб, а 826 871 пацієнт (+14 503 за добу) повністю переміг хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

Здійснено тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 906 випадків;

  • Вінницька область – 211 випадків;

  • Волинська область – 143 випадки;

  • Дніпропетровська область – 105 випадків;

  • Донецька область – 189 випадків;

  • Житомирська область – 101 випадок;

  • Закарпатська область – 100 випадків;

  • Запорізька область – 529 випадків;

  • Івано-Франківська область – 134 випадки;

  • Київська область – 280 випадків;

  • Кіровоградська область – 117 випадків;

  • Луганська область – 228 випадків;

  • Львівська область – 277 випадків;

  • Миколаївська область – 172 випадки;

  • Одеська область – 513 випадків;

  • Полтавська область – 356 випадків;

  • Рівненська область – 235 випадків;

  • Сумська область – 159 випадків;

  • Тернопільська область – 127 випадків;

  • Харківська область – 521 випадок;

  • Херсонська область – 141 випадок;

  • Хмельницька область – 348 випадків;

  • Черкаська область – 269 випадків;

  • Чернівецька область – 165 випадків;

  • Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Пандемія коронавірусу в Україні.
Скриншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 12 січня від коронавірусу померло 15 711 осіб, що стало рекордом із початку пандемії. Найбільше летальних випадків зафіксовано в США – 4259.

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