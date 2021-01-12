COVID-19 перемогли майже 16 тисяч українців за добу
Станом на ранок вівторка, 12 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 124 430 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 116 – було виявлено за минулу добу, при цьому одужали майже 16 тисяч осіб.
Від COVID-19 в країні померли вже 20 019 хворих (+184 за добу), а 812 368 пацієнтів (+15 951 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.
Здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 898 випадків;
Вінницька область – 121 випадок;
Волинська область – 99 випадків;
Дніпропетровська область – 267 випадків;
Донецька область – 160 випадків;
Житомирська область – 72 випадки;
Закарпатська область – 134 випадки;
Запорізька область – 463 випадки;
Івано-Франківська область – 66 випадків;
Київська область – 284 випадки;
Кіровоградська область – 76 випадків;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 312 випадків;
Миколаївська область – 52 випадки;
Одеська область – 315 випадків;
Полтавська область – 520 випадків;
Рівненська область – 132 випадки;
Сумська область – 152 випадки;
Тернопільська область – 83 випадки;
Харківська область – 275 випадків;
Херсонська область – 73 випадки;
Хмельницька область – 18 випадків;
Черкаська область – 306 випадків;
Чернівецька область – 184 випадки;
Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, юрист Ілля Костін заявив, що ввезення віп-вакцини від коронавірусу в Україну не могло бути законним і це є кримінальним злочином.