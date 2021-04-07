На коронавірус в Україні захворіли понад 15 тисяч за добу, з них 636 – діти
Станом на ранок середи, 7 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 784 579 випадків коронавірусної інфекції. З них 15 415 – виявлені за минулу добу, 636 – діти.
Від COVID-19 в країні померли вже 35 498 осіб (+481 за добу), а 1 373 851 пацієнт (+11 472 за добу) повністю переміг хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.
Здійснено тестувань за добу – 140 224 (зокрема методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397).Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 417 випадків;
Вінницька область – 562 випадки;
Волинська область – 390 випадків;
Дніпропетровська область – 671 випадок;
Донецька область – 650 випадків;
Житомирська область – 465 випадків;
Закарпатська – 331 випадок;
Запорізька область – 733 випадки;
Івано-Франківська область – 195 випадків;
Київська область – 1 092 випадки;
Кіровоградська область – 105 випадків;
Луганська область – 254 випадки;
Львівська область – 1 085 випадків;
Миколаївська область – 412 випадків;
Одеська область – 1 236 випадків;
Полтавська область – 482 випадки;
Рівненська область – 666 випадків;
Сумська область – 586 випадків;
Тернопільська область – 569 випадків;
Харківська область – 1 017 випадків;
Херсонська область – 294 випадки;
Хмельницька область – 912 випадків;
Черкаська область – 745 випадків;
Чернівецька область – 351 випадок;
Чернігівська область – 195 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 6 квітня в Україні зафіксували найбільше нових випадків зараження коронавірусом, а також смертей від COVID-19 серед країн Європи.