На коронавірус в Україні захворіли понад 15 тисяч за добу, з них 636 – діти

Станом на ранок середи, 7 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 784 579 випадків коронавірусної інфекції. З них 15 415 – виявлені за минулу добу, 636 – діти.

Від COVID-19 в країні померли вже 35 498 осіб (+481 за добу), а 1 373 851 пацієнт (+11 472 за добу) повністю переміг хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Здійснено тестувань за добу – 140 224 (зокрема методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397).

м. Київ – 1 417 випадків;

Вінницька область – 562 випадки;

Волинська область – 390 випадків;

Дніпропетровська область – 671 випадок;

Донецька область – 650 випадків;

Житомирська область – 465 випадків;

Закарпатська – 331 випадок;

Запорізька область – 733 випадки;

Івано-Франківська область – 195 випадків;

Київська область – 1 092 випадки;

Кіровоградська область – 105 випадків;

Луганська область – 254 випадки;

Львівська область – 1 085 випадків;

Миколаївська область – 412 випадків;

Одеська область – 1 236 випадків;

Полтавська область – 482 випадки;

Рівненська область – 666 випадків;

Сумська область – 586 випадків;

Тернопільська область – 569 випадків;

Харківська область – 1 017 випадків;

Херсонська область – 294 випадки;

Хмельницька область – 912 випадків;

Черкаська область – 745 випадків;

Чернівецька область – 351 випадок;

Чернігівська область – 195 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 6 квітня в Україні зафіксували найбільше нових випадків зараження коронавірусом, а також смертей від COVID-19 серед країн Європи.