На коронавірус в Україні захворіли 11 тисяч за добу, понад 6 – одужали

Станом на ранок середи, 31 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 674 168 випадків коронавірусної інфекції. З них 11 226 – виявлено за минулу добу, 491 – діти, 335 – медичні працівники.

Від COVID-19 у країні померли вже 32 825 осіб (+407 за добу – рекорд із початку пандемії), а 1 313 481 пацієнт (+6405 за добу) повністю переміг хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook уточнив, що за минулу добу було госпіталізовано 5558 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).

Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1100), Одеській (1012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

м. Київ – 1100 випадків/1720 щеплень;

Вінницька область – 439 випадків/860 щеплень;

Волинська область – 254 випадки/640 щеплень;

Дніпропетровська область – 209 випадків/1510 щеплень;

Донецька область – 705 випадків/420 щеплень;

Житомирська область – 434 випадки/970 щеплень;

Закарпатська – 370 випадків/630 щеплень;

Запорізька область – 737 випадків/900 щеплень;

Івано-Франківська область – 225 випадків/878 щеплень;

Київська область – 430 випадків/820 щеплень;

Кіровоградська область – 118 випадків/520 щеплень;

Луганська область – 213 випадків/450 щеплень;

Львівська область – 833 випадки/1160 щеплень;

Миколаївська область – 247 випадків/850 щеплень;

Одеська область – 1012 випадків/530 щеплень;

Полтавська область – 293 випадки/1050 щеплень;

Рівненська область – 591 випадок/630 щеплень;

Сумська область – 487 випадків/680 щеплень;

Тернопільська область – 202 випадки/560 щеплень;

Харківська область – 906 випадків/550 щеплень;

Херсонська область – 146 випадків/200 щеплень;

Хмельницька область – 664 випадки/590 щеплень;

Черкаська область – 374 випадки/970 щеплень;

Чернівецька область – 211 випадків/220 щеплень;

Чернігівська область – 26 випадків/360 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська вважає, що офіційну статистику щодо коронавірусу в країні можна множити на десять.