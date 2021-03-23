В Україні за добу госпіталізували 2,5 тис. осіб із COVID-19, понад 300 померли

Станом на ранок вівторка, 23 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 565 732 випадки коронавірусної інфекції. З них 11 476 – виявлено за минулу добу. Госпіталізували 2519 пацієнтів.

Від COVID-19 у країні померла вже 30 431 особа (+333 за добу – рекорд з початку 2021 року), а 1 268 886 пацієнтів (+8044 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), місті Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Здійснено тестувань упродовж доби – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).

м. Київ – 1050 випадків;

Вінницька область – 716 випадків;

Волинська область – 225 випадків;

Дніпропетровська область – 604 випадки;

Донецька область – 270 випадків;

Житомирська область – 186 випадків;

Закарпатська – 428 випадків;

Запорізька область – 340 випадків;

Івано-Франківська область – 351 випадок;

Київська область – 727 випадків;

Кіровоградська область – 57 випадків;

Луганська область – 147 випадків;

Львівська область – 995 випадків;

Миколаївська область – 429 випадків;

Одеська область – 1122 випадки;

Полтавська область – 697 випадків;

Рівненська область – 376 випадків;

Сумська область – 192 випадки;

Тернопільська область – 430 випадків;

Харківська область – 843 випадки;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 376 випадків;

Черкаська область – 277 випадків;

Чернівецька область – 579 випадків;

Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі перебуває найбільше "важких" хворих на коронавірус із початку пандемії, реанімація не справляється з кількістю пацієнтів.