В Україні побито рекорд за кількістю нових хворих і смертей від COVID-19

Станом на ранок п'ятниці, 2 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 711 630 випадків коронавірусної інфекції. З них рекордні 19 893 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 33 679 осіб (+433 за добу – рекорд з початку пандемії), а 1 333 370 пацієнтів(+10 287 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

Здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).

м. Київ – 1 164 випадки / 1 710 щеплень;

Вінницька область – 815 випадків / 800 щеплень;

Волинська область – 522 випадки / 570 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 178 випадків / 1 340 щеплень;

Донецька область – 852 випадки / 640 щеплень;

Житомирська область – 855 випадків / 850 щеплень;

Закарпатська – 389 випадків / 730 щеплень;

Запорізька область – 755 випадків / 960 щеплень;

Івано-Франківська область – 415 випадків / 837 щеплень;

Київська область – 1 156 випадків / 930 щеплень;

Кіровоградська область – 166 випадків / 460 щеплень;

Луганська область – 187 випадків / 440 щеплень;

Львівська область – 1 668 випадків / 1 160 щеплення;

Миколаївська область – 456 випадків / 830 щеплень;

Одеська область – 1 608 випадків / 630 щеплень;

Полтавська область – 693 випадки / 870 щеплень;

Рівненська область – 635 випадків / 480 щеплень;

Сумська область – 786 випадків / 500 щеплень;

Тернопільська область – 710 випадків / 490 щеплень;

Харківська область – 1 494 випадки / 1 030 щеплень;

Херсонська область – 221 випадок / 40 щеплень;

Хмельницька область – 1 351 випадок / 700 щеплень;

Черкаська область – 768 випадків / 1 440 щеплень;

Чернівецька область – 466 випадків / 400 щеплень;

Чернігівська область – 583 випадки / 260 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, німецькі експерти рекомендували, щоб люди у віці до 60 років, які отримали перше щеплення вакцини від COVID-19 AstraZeneca, отримували інший препарат, як другу дозу. Препаратом прищеплюють українців.