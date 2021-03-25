Коронавірус атакував дітей: медики розповіли про ускладнення навіть після одужання

В Україні поряд зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусної інфекції за добу продовжує зростати чисельність пацієнтів, що потребують госпіталізації. Не лише серед дорослих, але і серед дітей. Інфіковані від новонароджених до 18-літніх дедалі більше потребують допомоги.

Упродовж останніх місяців у маленьких пацієнтів медики частіше фіксували перебіг хвороби з ускладненнями навіть після одужання. Серед початкових проявів інфікування COVID-19 можуть бути ознаки загальної інтоксикації (слабкість та підвищена температура), дисфункція кишково-шлункового тракту та порушення роботи органів дихання.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Лікарі відзначають, що доволі часто коронавірус має симптоми, які подібні до проявів звичайного сезонного грипу, тому не завжди можуть виявити його вчасно.

"Зараз мікс сезонного грипу і COVID-19. Діти на відміну від дорослих переважно є так званими прихованими пацієнтами, тому в них часто виявляють цю інфекцію випадково. Спочатку з’являється нежить чи гайморит, тестуємо і виявляємо коронавірус. У дорослих більш виразна клінічна картина", – пояснив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний.

Така "поведінка" інфекції сприяє більш швидкому її поширенню, а нові мутації COVID-19 стали додатковим каталізатором.

"Резервуар" коронавірусу – це діти. Науково доведено, що вони, в основному, переносять цю інфекцію легше за дорослих. Британський штам на якомусь етапі скоротив інкубаційний період, тому кількість хворих так зросла", – сказала заступниця директора з лікувальної роботи Київської міської дитячої клінічної лікарні №1.

Про те, що третя хвиля коронавірусу продовжує атакувати дітей, свідчить статистика. З початку березня в Україні офіційно зафіксували понад 248 тисячі випадків інфікування, з них майже 13 тисяч – діти. Це трохи більше ніж 5% від загальної кількості.

В одному з медзакладів Києва, куди госпіталізують дітей із коронавірусом, завантаженість уже на рівні 65%, із них більшість – пацієнти дошкільного віку. Такий показник медики вважають серйозним.

"У стаціонар ми беремо дітей середнього та тяжкого ступеня. На сьогодні нам збільшили кількість ліжко-місць для госпіталізації до 100, із них 6 – у відділенні інтенсивної терапії. У нашому закладі наразі 65% зайнятих ліжок, 4 дитини у відділенні інтенсивної терапії. Усі кисневозалежні, але немає інтубованих, тобто вони без апаратного дихання (без використання апаратів ШВЛ. – Ред.). Приблизно 50% госпіталізованих – діти дошкільного віку, серед них багато малюків до 1 року", – повідомила директорка "Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні" Тетяна Камінська.

Доктор медичних наук також зауважила, якщо дитина стає млявою, не має бажання іти на прогулянку, у неї спостерігається ускладнене дихання, яке можна визначити за роздуванням "крил" носа, це може бути тривожним дзвіночком. І зволікати не варто, зважаючи на темпи поширення інфекції. Уже є випадки госпіталізації дітей разом із батьками.

"Були випадки, коли коронавірусну інфекцію виявляють і у дитини, і у когось із батьків. У нас є договір із Національною службою здоров’я, яким передбачено так званий ковідний пакет, котрий дозволяє лікувати дорослих і дітей одночасно", – додала медикиня.

Захворювання на коронавірус у дітей супроводжується:

загальною інтоксикацією,

високою температурою (вище ніж 38 градусів),

слабкістю організму,

відсутністю апетиту.

Крім того, ускладнення можуть виникати не лише під час перебігу хвороби, але і після одужання.

"У пацієнтів виражене захворювання органів дихання – це вірусні пневмонії. Діти надходять із підвищеним рівнем цукру в крові. Почастішали випадки ураження кишково-шлункового тракту та підшлункової залози, а також, як і у дорослих, так званий астенічний стан. Серед ускладнень ще є ураження м’язової системи серця, розвиток так званих міокардитів. Вони можуть виникати через декілька тижнів і навіть місяців після перенесеного захворювання", – пояснила Камінська.

На Закарпатті у перші тижні березня навантаження у медзакладі для дітей з коронавірусом було приблизно на рівні 60%. У цей період область опинилася в "червоній" зоні. Наразі можна говорити про стабілізацію ситуації серед маленьких пацієнтів.

"На Закарпатті третя хвиля почалася після новорічних свят. Було загалом збільшення кількості пацієнтів із COVID-19, зокрема, і з важким перебігом хвороби, серед дітей спостерігалася така сама тенденція. Зараз в обласній дитячій лікарні – 15 пацієнтів з COVID-19. Госпіталізуємо пхворих середніх та тяжких станів. Зайнято 25-30% ліжкового фонду на 60 місць, їх раніше було 40", – зазначив OBOZREVATEL директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний.

Тут наразі кожен третій пацієнт дошкільного віку, а решта – діти 10-17 років. Пшеничний відкидає, що карантинні обмеження могли стати одним із чинників тенденції зниження госпіталізацій серед дітей.

"Школярі зараз перебувають на дистанційному навчанні. Це могло вплинути на динаміку поширення вірусу. Але діти все одно гуляють на вулиці, хоча наразі нема змоги відвідувати заклади харчування та дозвілля. Тож це могло допомогти втримати ситуацію під контролем", – сказав директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.

"Закарпатська область порівняно з іншими регіонами трохи раніше зайшла в таке піке щодо збільшення кількості хворих на коронавірус. Коли у більшості регіонів рівень захворюваності був 20-30%, то у нас уже досягав 50-70%, і навіть 90%. Відповідно, я сподіваюся, що, можливо, ми пік уже минули, але, пам’ятаємо, що попереду великодні свята. Багато мешканців нашого регіону будуть повертатися із-за кордону, тому не відкидаємо ймовірність зміни ситуації. Сподіваємося на свідомість громадян", – додав Пшеничний.

Медики наголошують, що батькам варто слідкувати за станом здоров’я дитини та дотримуватися рекомендацій спеціалістів:

не відвідувати місця скупчення людей;

використовувати засоби індивідуального захисту як у приміщенні, так і на вулиці;

дотримуватися норм особистої гігієни;

забезпечити збалансоване харчування дитини.

"Для дітей уже є маски відповідного розміру. Не знімати маски навіть у ліфті, а, враховуючи, що Київ уже у червоній зоні, носити їх тепер і на вулиці. Не торкатися руками очей, це одне з джерел інфікування. Обробляти дитині руки вологою серветкою, адже спиртовими розчинами часто не можна. Зауважу ще, що пацієнтів, які харчуються неправильно, набагато важче лікувати. Можна перевіряти сатурацію пульсоксиметром, якщо показник нижче 95, то треба звернутися до лікаря", – підсумувала директорка "Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні".