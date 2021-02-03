Назван возраст украинцев, которые чаще всего болеют коронавирусом

Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны, больше других подвержены заражению коронавирусной инфекцией украинцы в возрасте от 50 до 59 лет – 21,4% от всех заболевших.

Об этом стало известно из оперативной информации по преодолению негативных последствий распространения COVID-19 в Украине, опубликованной СНБО.

Реже всех болеют дети в возрасте до 9 лет – 1,7%, и украинцы от 10 до 19 лет – 3,9%. На граждан в возрасте от 20 до 29 лет приходится 9,9% всех больных коронавирус.

Украинцы в возрасте 30-39 и 40-49 лет болеют почти одинаково часто – 17,8% и 18,6% соответственно. Большая часть больных также среди населения в возрасте 60-69 лет – 17,5%. Среди всех больных COVID-19 в Украине доля людей старше 70 лет составляет 9,2%.

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