В день от 10 тысяч гривен: названа стоимость лечения COVID-19 в частных клиниках Украины

Стационары многих частных клиник в Украине заполнены больными COVID-19, а за лечение придется заплатить десятки (в случае интенсивной терапии – более сотни) тысяч гривен.

Об этом сообщили журналисты программы "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция политического ток-шоу велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

28 января журналистка обзвонила частные больницы больших украинских городов и спросила, есть ли свободные места для инфицированных и сколько будет стоить пребывание там.

В одном из учреждений Киева мест не было, в другом – были. В первой клинике как депозит нужно внести 50 тысяч, а за каждые сутки заплатить от 9 до 12 тысяч гривен. Во второй – депозит 80 тысяч, сутки – 12 900 грн. Лечение в реанимации дороже – депозит 100 тысяч, сутки 14 900 гривен.

В клинике Одессы места были. Депозит обойдется в 50 тысяч, сутки в стационаре – от 10 тысяч (реанимация – депозит 100 тысяч, за каждые сутки от 18 до 22 тысяч).

Во Львове и Харькове мест не было. В харьковской частной больнице лечение в стационаре стоит от 1 тысячи гривен (без препаратов).

В клинике Днепра заявили, что принять больных на стационар не могут. Журналистке посоветовали обратиться в опорные больницы.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что места в государственных или коммунальных больницах есть. На утро 29 января госпитализированных в Украине было 18 302 (при общем количестве мест в 66 тысяч, с кислородом – 55,5 тысяч), сказал глава Минздрава.

Трансляция эфира:

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