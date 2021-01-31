Врач назвал симптомы легкой формы COVID-19

Врач диагностического медицинского центра во Львове Тарас Жиравецкий назвал симптомы легкой формы коронавируса (COVID-19).

Как рассказал он ТСН, это невысокая температура, или температура, которая исчезает на 2-3 день без применения каких-либо лекарств. Легкое течение выглядит как ОРВИ.

"Однозначно, может исчезнуть обоняние, как при тяжелом, так и при легком заболевании. Невысокая температура или температура, которая исчезает на 2-3 день без каких-либо препаратов. Все выглядит как ОРВИ. Здесь главный вопрос: температура, слабость и сатурация. Если вы на пульсоксиметре видите, что сатурация не падает ниже 94, то соответственно мы говорим о легком течении COVID-19", – отметил врач.

По его словам, легкая форма коронавируса протекает в основном у молодых людей.

"Если боль в горле сильная и продолжается несколько дней, то это часто переходит в более тяжелую форму COVID-19 и часто осложняется бактериальными инфекциями. Хотя не всегда. Все очень индивидуально", – подчеркнул Жиравецкий.

Чтобы узнать, перенес ли человек коронавирус, он советует сделать тест на антитела.

"Бессимптомная форма COVID-19 встречается очень редко, ее почти нет. Если вы уверены, что у вас была какая-то симптоматика, то проще сделать тест на иммуноглобулины. Если есть положительный – это означает, что вы переболели, нет антител – скорее, всего, вы не переболели", – подытожил медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые легко перенесли коронавирус, рискуют подхватить эту же инфекцию через 3-6 месяцев. К такому выводу пришли специалисты Волынского лабораторного центра, которые проанализировали данные пациентов.