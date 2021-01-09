Королева Великобритании и ее супруг сделали прививки от коронавируса

Карина Бондаренко Общество 20:33, 9.01.2021

Королева Великобритании 94-летняя Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп сделали прививки от коронавируса.

Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Букингемского дворца, передает The Guardian. Однако неизвестно, каким препаратом вакцинировали королевскую семью.

"Королева и герцог Эдинбургский были привиты сегодня вакциной от коронавируса", – говорится в сообщении.

Как себя чувствует королева и супруг после вакцинации, в Букингемском дворце также не уточнили.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Британии началась вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca, который может получить Украина.

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