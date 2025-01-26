Контракт директора АОЗ должен быть продлен до конца аудита – ГАР МО

Контракт директора АОЗ должен быть продлен до конца аудита. Заявления о "продлении контракта на год как оценке эффективности руководства АОЗ" не соответствуют реальности.

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Об этом говорится в заявлении Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В ГАР МО отметили, что согласно пункту 4 Положения об Общественном антикоррупционном совете при Министерстве обороны одной из задач Совета является обеспечение прозрачности деятельности Минобороны и осуществление гражданского контроля.

"Для нас борьба с коррупцией заключается не только в раскрытии отдельных кейсов, но и в максимальной прозрачности взаимоотношений между институциями, потому что системная коррупция невозможна без системных проблем и ошибок. Именно поэтому, столкнувшись сразу после избрания и утверждения обновленного состава ГАР МО с существующим конфликтом между руководством Министерства обороны (МО) и руководством Агентства оборонных закупок (АОЗ), мы начали разбираться в проблеме, которая за последние полгода утонула в спекуляциях, лжи, ливнях информации журналистам и неэффективном управлении", – говорится в заявлении.

Отмечается, что перед тем, как высказаться по ситуации, члены Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны коммуникировали со всеми сторонами.

"У нас были разговоры с министром обороны, руководителями Государственного оператора тыла (ДОТ) и АОЗ, отдельными членами и председателем Наблюдательного совета АОЗ, а также с отдельными представителями профильного комитета в Верховной Раде. Мы услышали позиции всех сторон, и можем заявить следующее", – заявляют в ГАР МО.

В заявлении Общественного антикоррупционного совета говорится, что в соответствии с частью первой статьи 11-4 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности", к исключительной компетенции Наблюдательного совета относится назначение на должность и прекращение полномочий руководителя, утверждение условий контракта с ним, установление размера вознаграждения руководителя, заключение и расторжение с ним контракта, осуществление контроля над соблюдением условий контракта. Остается открытым юридический вопрос, не вступает ли такое продление контракта в противоречие с принципом отбора руководителя на конкурсной основе.

В декабре 2024 года Министерство обороны внесло изменения в уставы двух своих закупочных агентств: Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), нарушающих вышеупомянутые нормы. Таким образом, Министерство обороны, в нарушение требований Закона "Об управлении объектами государственной собственности" предоставило себе право назначать директоров агентств в обход наблюдательных советов "в случае выявления имеющихся или потенциальных угроз национальной безопасности Украины".

"Такие действия не отвечают принципам независимого корпоративного управления и являются грубым нарушением Руководящих принципов корпоративного управления на предприятиях государственной формы собственности ОЭСР", - подчеркивает ГАР МО.

В заявлении говорится, что формирование Наблюдательного совета АОЗ по разным причинам затягивалось всеми сторонами, и вина за это в публичной и непубличной коммуникации присваивалась друг другу обеими сторонами. Существовали жалобы на то, что ответы на письма кандидатов в Набсовет затягивались со стороны Агентства, или письма вообще остались без ответа.

Подписание контрактов затянулось, имели место многочисленные проблемы с внутренней коммуникацией между АОЗ и кандидатами в Наблюдательный совет, а затем с членами Наблюдательного совета. В то же время, именно формирование совета после утверждения списка на несколько месяцев было затянуто еще и Министерством обороны.

"Де-юре и де-факто Наблюдательный совет АОЗ был сформирован за месяц до окончания контракта главы АОЗ. Де-юре в Наблюдательном совете было 5 членов (3 независимых + 2 от государства), де-факто один из независимых членов отказался подписывать контракт и самоустранился от работы в Наблюдательном совете. сказано в заявлении ГАР МО.

Отмечается, что Патрик Аурой не присутствовал ни на одном из заседаний, не имел окончательно сформулированных двусторонних правоотношений с АОЗ. 20.01.2025 им было отправлено письмо об отзыве своей кандидатуры из Наблюдательного совета.

"Насколько нам известно, члены Наблюдательного совета не видели это письмо по состоянию на вечер 24.01.2025 и не знают о дальнейших действиях по этому письму. Таким образом, по имеющейся информации, после решения Министерства об отзыве двух членов Наблюдательного совета де-юре в нем остается трое членов, а де-факто только двое. совета о продлении контракта с действующим руководителем остается в силе? Если да, то решение о назначении главой АОЗ председателя ДОТ не имеет юридической силы, по крайней мере, до принятия Министерством и согласованием Кабинетом министров решения о лишении статуса члена Наблюдательного Совета Патрика Ауроя", - говорится в заявлении. .

Корректным решением в случае неудовлетворения руководством конкретного предприятия и невозможности найти консенсус со стороны "акционера" является изменение состава Наблюдательного совета, который в свою очередь изберет нового руководителя. Форма же принятого решения вызывает серьезные сомнения в ее законности и критике со стороны международных партнеров.

"Наблюдательный Совет АОЗ является важным элементом реформы корпоративного управления в государственном секторе. Однако создается впечатление, что к институту наблюдательного совета было отношение как к красивой витринной истории со стороны АОЗ, и как к техническому органу без собственности субъектности со стороны МО", - подчеркивают. в ГОР МО.

Так, например, у Наблюдательного совета были проблемы с подбором как независимого юридического советника, так и корпоративного секретаря для своей работы, иногда поздно предоставлялись отчеты для проработки и т.д. заседание.

Общественный антикоррупционный совет отмечает, что на последнем заседании наблюдательного совета было решено две вещи: продлить контракт с руководителем на один год и провести международный аудит АОЗ. Поскольку месяца, который на тот момент функционировал наблюдательный совет (все еще без юридического советника и корпоративного секретаря), очевидно было недостаточно для детального ознакомления с работой Агентства, по нашей информации, существовала договоренность, что контракт директора АОЗ будет пересмотрен (и может быть расторгнут) Наблюдательной советом сразу после завершения аудита, а тем временем Наблюдательный совет продолжит погружение в дела АОЗ. Все публикации, акцентировавшие на "продлении контракта на год как оценку эффективности руководства АОЗ" были сознательной или бессознательной спекуляцией и не описывали реальное положение дел.

ГАР МО отмечает, что к этому заседанию по МО было направлено письмо на Наблюдательный совет, где МО высказывало позицию против продления контракта главе АОЗ. Но заседание Наблюдательного совета состоялось раньше, чем было получено это письмо.

"Одно из обвинений, которые Министр обороны публично забросил руководителю Агентства, касалось утечки информации. Действительно, количество случаев, в которых чувствительная информация, в том числе контракты с производителями оружия, попадала в медиапространство, росла одновременно с наращиванием конфликта. В то же время члены ГАР МО владеют информацией, что ливни информации происходили с обеих сторон", - говорится в заявлении.

История с так называемым объединением агентств, а именно Агентства оборонных закупок (занимающегося закупками оружия) и Государственного оператора тыла (ДОТ, закупает все, что оружием не является) – была публичным проявлением неудовлетворения министерства обороны руководством АОЗ. До публичной реакции партнеров спекуляции по этой теме снижали публичную легитимность взаимодействия МО и АОЗ.

В ГАР МО отмечают, что на встрече с предыдущим составом Общественного антикоррупционного совета министр обороны публично пообещал не объединять агентства.

Выводы Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины:

Мы считаем, что возникший скандал или не имеет рациональных причин и объяснений, или эти причины ни разу не были публично прокоммуникованы ни одной из сторон. Взаимные обвинения сторон выполняют любую задачу, кроме задачи решать проблемы и помогать обороне Украины. Мы считаем, что ситуация могла быть исправлена в любой момент за последние несколько месяцев, и львиная часть вины за то, что этого не произошло, лежит на Министерстве обороны Украины. Вся эта ситуация является самым ярким примером плохого корпоративного управления, где коммуникационная функция "понятности" менеджмента акционеру и акционеру менеджмента была не выполнена по активному желанию обеих сторон. Мы считаем, что идея о фактическом объединении двух агентств с разным функционалом под одним руководителем безусловно вредна для обоих агентств и для системы закупок в целом в текущем историческом моменте. Мы считаем, что сложившаяся ситуация вредит Украине, украинской армии и нашим международным отношениям. Мы должны быть понятны и предсказуемы для партнеров. "Мы не защищаем фамилии, мы защищаем институты. Агентство оборонных закупок должно иметь установленную законом независимость в принятии решений и отвечать за эти решения. Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок не может подвергаться давлению в какой-либо форме. Решение об избрании руководителя Агентства, продлении или не продление контракта с руководителем, должно быть безоговорочной прерогативой Наблюдательной совета и его безоговорочной зоной ответственности", – говорится в заявлении.

В ГАР МО добавляют, что, несмотря на заявления отдельных участников конфликта о его окончании, конфликт только набирает обороты, то нас может ожидать классическая украинская история с двумя директорами, каждый из которых считает себя единственным, с выбитыми дверями, поддельными печатями и так далее.