'Контракт 18-24': Палиса рассказал, на какое количество людей ориентирована программа

По специальному контракту в ряды Вооруженных сил Украины потенциально могут присоединиться 800 тысяч граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Однако это не означает, что все вакантные должности в ВСУ хотят заполнить молодыми людьми.

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Об этом в 19 февраля в телеэфире заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса. Озвученная им цифра целевой аудитории проекта "Контракт 18-24" является более чем достаточной.

Палиса сообщил, что Украина в целом работает над увеличением целевой аудитории для заключения контрактов. Он поделился некоторыми планами касательно этого.

"В первую очередь следующим будет контракт для граждан, которые уволились, имели возможность, законное право на увольнение до принятия закона о мобилизации, которые имеют право на отсрочку, которые даже забронированы. В первую очередь хочется создать в образе Вооруженных сил конкурентного работодателя на рынке труда Украины", – сказал военный.

Для украинцев этих категорий предложат более широкий выбор военно-учетных специальностей: расчеты дронов, механики, водители, расчеты экипажа боевых машин.

Напомним: условием контракта для украинцев 18-24 лет является служба в ВСУ сроком на один год, а дальше – по желанию. После окончания контракта молодые воины смогут получить годовую отсрочку и выехать за границу. Также они смогут окончить службу в 25 лет.

Этот проект стартовал в Украине 11 февраля. Специальные контракты для 18-24-летних позволят молодым воинам получить бесплатное образование, льготный кредит на жилье и возможность заработать 1 миллион гривен за год.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы допризывного возраста активно подают заявки на добровольный годовой контракт в Вооруженных Силах Украины для 18-24-летних. Только в мобильном приложении "Резерв+" зафиксировали более 10 тысяч таких обращений.

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