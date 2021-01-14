Степанов – о подпольных VIP-прививках от COVID-19: вакцину завезли полностью нелегально
Если в Украине действительно проводилась подпольная вакцинация от коронавирусной болезни, то препарат для этого завозили из-за границы "полностью нелегально".
Скандал с прививками для украинских VIP'ов в прямом эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 14 января, прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов. Программа с его участием ("Народ против") транслировалась в YouTube.
"Если это произошло, то вакцина была завезена полностью нелегально. Служба безопасности Украины завела дело, собирает соответствующий фактаж", – сказал руководитель Минздрава.
Он добавил, что его ведомство также получило от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поручение провести проверку. Соответствующие работы в министерстве уже начались.
Напомним, министр здравоохранения ранее говорил, что еще 4-5 января слышал информацию о том, что на базе одной из клиник Киева – "Медиленд" – якобы проводят подпольную вакцинацию от коронавируса контрабандным препаратом.
Данные о том, что высокопоставленные украинские политики и чиновники якобы уже тайно получили прививки от COVID-19 в Украине, обнародовал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Михаил Бродский.
На его заявление отреагировал президент Владимир Зеленский, поручив СБУ и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию.
Как именно израильская вакцина Pfizer прошла через таможню и в каких условиях транспортировалась, неизвестно, ведь условия ее хранения предполагают температуру минус 70 градусов по Цельсию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Наше издание раскрыло схему незаконного ввоза на территорию Украины вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech из Тель-Авива.
OBOZREVATEL в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует преступную схему вакцинирования "избранных".
Выяснилось, что перевозку контрабандного препарата компаний Pfizer и BioNTech могла организовать израильская фирма TLV. Она якобы занимается медицинским туризмом, отправляя пациентов из больниц Киева в клиники Тель-Авива.
По информации Бродского, Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, на протяжении недели вакцинировались в клинике "Медиленд".
Сотрудница этой компании подтвердила, что на базе учреждения подпольно делали прививки.