Степанов – о подпольных VIP-прививках от COVID-19: вакцину завезли полностью нелегально

Если в Украине действительно проводилась подпольная вакцинация от коронавирусной болезни, то препарат для этого завозили из-за границы "полностью нелегально".

Скандал с прививками для украинских VIP'ов в прямом эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 14 января, прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов. Программа с его участием ("Народ против") транслировалась в YouTube.

"Если это произошло, то вакцина была завезена полностью нелегально. Служба безопасности Украины завела дело, собирает соответствующий фактаж", – сказал руководитель Минздрава.

Он добавил, что его ведомство также получило от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поручение провести проверку. Соответствующие работы в министерстве уже начались.

Максим Степанов в эфире "Украина 24" Скриншот трансляции

Напомним, министр здравоохранения ранее говорил, что еще 4-5 января слышал информацию о том, что на базе одной из клиник Киева – "Медиленд" – якобы проводят подпольную вакцинацию от коронавируса контрабандным препаратом.

Данные о том, что высокопоставленные украинские политики и чиновники якобы уже тайно получили прививки от COVID-19 в Украине, обнародовал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Михаил Бродский.

На его заявление отреагировал президент Владимир Зеленский, поручив СБУ и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию.

Как именно израильская вакцина Pfizer прошла через таможню и в каких условиях транспортировалась, неизвестно, ведь условия ее хранения предполагают температуру минус 70 градусов по Цельсию.

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